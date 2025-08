Cluj-Napoca | 1-3 august

BILETE WONDER FAMILY FEST 2025 – DA, ÎNCĂ POȚI PARTICIPA LA FESTIVAL!

A sosit ziua cea mare! Porțile Wonder Family Fest s-au deschis, iar magia e în aer! Ești invitatul nostru special într-un tărâm de poveste, unde totul e mai frumos tocmai pentru că #EMaiFainImpreuna

Vor fi trei zile cum nu ai mai trăit niciodată: concerte LIVE, show-uri, ateliere, concursuri, demonstrații de dans, zone de relaxare, piscină și multe-multe alte activități pentru cei mici, dar și pentru cei mari.

Ca să nu ratezi nimic din prima zi, iată un mic ghid al distracției, cu tot ce ai nevoie pentru o experiență completă de festival.

LINK PROGRAM COMPLET 1-3 AUGUST

Hai să începem magia!

Micii vizitatori au intrat deja în atmosfera de festival. La Kids Stage, copiii dansează și se distrează la concerte, spectacole de magie și de teatru, concursuri și multe jocuri.

Tot de dimineață, școlile de dans din Cluj-Napoca se întrec la Wonder Cup, concursul de dansuri caliente (și nu numai) care are loc pe Latino Stage. Apoi, de la ora 16:00, pe scenă încep demonstrațiile de bachata, samba și hip-hop.

Ora 18:00: Dăm startul oficial al distracției cu MAREA PARADĂ, evenimentul colorat și vesel care deschide seria concertelor de pe Main Stage. Primul recital al serii va fi susținut de Familia Melimi. Iar seara ne vom întâlni cu artiștii iubiți de toate generațiile… REDNEX și NO MERCY!

SECRETELE SUCCESULUI: VIS SAU REALITATE

Ora 20:00: Te invităm la un moment-manifest, menit să inspire generații: „Secretele succesului: Vis sau realitate?”

Pe scenă urcă patru dintre cele mai influente voci ale momentului: Darius Mârza, Theo Zeciu, Dorian Popa și Mircea Bravo. Vei afla de la ei cum visele pot deveni realitate, dacă ai curaj și credință.

Ora 16:30: Pregătește-te pentru un moment cu adevărat special la Wonder Family Fest! No Mercy – trupa care a cucerit inimile a milioane de oameni în anii ’80 și ’90 – te așteaptă la Meet & Greet! E ocazia perfectă să te întâlnești cu o legendă a muzicii internaționale, să îi spui ce înseamnă pentru tine hiturile trupei și, bineînțeles, să faci o fotografie de colecție! Întâlnirea cu fanii are loc lângă Main Stage, în View Box House.

Ora 21:30: Theo Zeciu și Dorian Popa te așteaptă și ei chiar pe TINE la o sesiune de Meet&Greet, tot lângă Main Stage. Deci dacă vrei o fotografie sau un autograf de la creatorii tăi de conținut preferați sau dacă vrei să le adresezi întrebări, Theo și Dorian vor fi prezenți lângă fanii lor timp de două ore.

Iar, când Main Stage-ul se închide, distracția continuă în Grande Vista Stage până în zori. Doar va fi o petrecere cu Adi de la Vâlcea!

Psst! Nu uita să verifici newsletter-ul de mâine! Fii printre primii care o descoperă…

Bineeeee, hai că-ți zicem: MÂINE anunțăm data celei de-a treia ediții Wonder Family Fest și scoatem la vânzare un număr limitat de abonamente la SUPER-MEGA-PREȚ! Îmbrățișează magia! #EMaiFainImpreuna!

Psst… dacă ai întrebări suplimentare, consultă rubrica de FAQ chiar aici.