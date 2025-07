Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, un demers care vizează consolidarea presiunii economice asupra regimului de la Kremlin în contextul intensificării atacurilor asupra orașelor și satelor ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a salutat decizia și a mulțumit liderilor europeni pentru unitatea și fermitatea de care au dat dovadă. „Este o decizie a Uniunii Europene pentru care am lucrat împreună. Am reușit să întărim pachetul de sancțiuni și astăzi a fost aprobat. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest rezultat”, a transmis liderul ucrainean.

Zelenski a ținut să-i mulțumească în mod special Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și liderilor statelor membre, precum și președintelui Consiliului European, António Costa. De asemenea, a felicitat Danemarca pentru un „început cu adevărat puternic” la președinția Consiliului UE.

Noul pachet de sancțiuni vizează în special flota de petroliere rusești, inclusiv căpitanii navelor din așa-numita „flotă fantomă” și companiile care permit continuarea exporturilor de petrol ce finanțează agresiunea militară. În plus, UE impune o plafonare mai strictă a prețului petrolului rusesc – în jur de 46 de dolari pe baril.

„Este posibil să reducem cu adevărat veniturile Rusiei din petrol. Știm deja cum să aplicăm această presiune în mod eficient”, a afirmat Zelenski.

Totodată, UE a decis interzicerea tuturor tranzacțiilor legate de conductele de gaz din sistemul Nord Stream – proiecte considerate parte din pregătirea Rusiei pentru războiul pe scară largă.

Președintele Ucrainei a mai anunțat că autoritățile de la Kiev lucrează la sincronizarea sancțiunilor europene cu cele naționale, precum și la adoptarea de noi măsuri punitive, atât în cooperare cu partenerii internaționali, cât și în cadrul jurisdicției ucrainene.

„Toată infrastructura războiului Rusiei trebuie blocată. Glorie Ucrainei!”, a încheiat Volodimir Zelenski.

