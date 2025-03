Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a subliniat importanța obținerii unei păci juste și rapide, menţionând că războiul nu trebuie să devină o soluție permanentă. „Avem nevoie de pace, o pace adevărată și onestă – nu un război fără sfârșit. Garanţiile de securitate sunt esențiale”, a declarat Zelensky într-o postare pe X.

El a atras atenția asupra faptului că absența unor astfel de garanții a permis Rusiei să ocupe Crimeea și să înceapă războiul în Donbas acum 11 ani, iar ulterior a contribuit la lansarea invaziei pe scară largă în 2022. În prezent, din cauza lipsei unor garanții clare de securitate, Rusia continuă să escaladeze conflictul. „Lumea vede acest lucru și îl recunoaște”, a spus Zelensky.

Președintele Ucrainei a menționat, de asemenea, că a continuat discuțiile cu partenerii europeni pentru crearea unei arhitecturi diplomatice și de securitate speciale, care ar putea aduce Ucraina mai aproape de pace.

