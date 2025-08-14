O fotografie din 1986 arată un autobuz al liniei 22 circulând pe actualul Bulevard Eroilor, numit atunci Dr. Petru Groza, la intrarea în Piața Unirii, imagine care surprinde epoca autobuzelor modificate să funcționeze pe gaz metan, cu rezervoare montate pe plafon, poreclite de clujeni „zepelinuri”.

Cluj-Napoca are cea mai modernă flotă de mijloace de transport în comun din țară. Istoria transportului în comun este însă una interesantă.

În anii ’80, pentru a reduce consumul de motorină, autoritățile comuniste au adaptat mai multe tipuri de autobuze să funcționeze pe gaz natural comprimat, rezervoarele cilindrice de pe acoperiș dând impresia de „rachete”, motiv pentru care vehiculele au primit porecle ironice în toată țara.

Experimentul a fost extins după 1982 și a vizat modele precum TV 20, Roman 112, IK4, Ikarus 280 și DAC 117UD, dar soluția s-a dovedit problematică: rezervoarele grele ridicau centrul de greutate, vehiculele se defectau des și rămâneau fără combustibil, iar după 1989 sistemul a fost abandonat.

Contextul local completează tabloul: transportul în comun din Cluj din acele decenii combina troleibuze și autobuze adesea uzate, cu aglomerație și întreținere precară, pe străzi încă pietruite în multe zone, departe de standardele actuale.

FOTO: Ziare.com

Schimbarea de nume a arterei unde a fost surprins autobuzul ilustrează și istoria politică a orașului: în perioada interbelică, bulevardul se numea Regina Maria, în comunism, s-a schimbat numele la Molotov, apoi, din anii ’60, Dr. Petru Groza, revenind după 1990 la denumirea Bulevardul Eroilor.

Citește și: