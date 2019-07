Kolozsvári Újság este cel mai nou ziar al Clujului! Si nu, nu este supus finantarilor lui Viktor Orban, premierul Ungariei, tara care a capturat presa de limba maghiara din Transilvania si a supus-o partidului FIDESZ!

Noul ziar de limba maghiara apartine jurnalistului Liviu Alexa, proprietarul grupului de media PRESA BUNA, care detine deja 16 ziare locale in Romania, o televiziune locala la Cluj si un post national de stiri – NCN.

Acesta are motive foarte interesante pentru aceasta investitie:

„Este foarte important sa remarcam ca statul ungar a cumparat 99 la suta din presa de limba maghiara din Ardeal pe care o finanteaza cu tupeu si cu milioane de euro. Asta inseamna ca Viktor Orban are instrumentele perfecte pentru manipularea etnicilor maghiari din Romania, dar mai inseamna si ca publicatiile maghiare din Transilvania sunt „la revedere” din punctul de vedere al independentei.

Si pentru asta am decis sa deschid un ziar online de limba maghiara in Cluj. Dar nu numai pentru asta. Ci si pentru ca presa maghiara din Cluj este atat de slaba, atat de lasa, atat de bleaga, incat sunt sigur ca imi voi putea impune repede produsul ca lider de audienta.

Jurnalistii maghiari din Cluj sunt plictisiti si suficienti, nu s-a mai scris o ancheta in limba maghiara de catre vreun redactor de peste 2 decenii. Se livreaza zilnic placintute editoriale despre cultura, despre evenimente, despre personalitatile trecutului, putina actualitate si cam atat. Toti ziaristii de limba maghiara din Cluj il injura pe Orban la bere, dar iau salarii din finantarile guvernului maghiar.

Pentru presa maghiara, tunurile din imobiliare de la Cluj nu exista, greselile administratiei Boc-Tise nu exista, carentele orasului Cluj-Napoca nu exista.

Publicul cititor de limba maghiara este suntat sistematic de la adevaratele subiecte ale Cetatii. Iar asta se va termina azi, caci Kolozsvári Újság, publicatia noastra, va face ce a facut si Ziar de Cluj la aparitia sa: va detona bombe de presa, va arata adevaratele realitati ale acestui oras. Si pe cititorul maghiar si pe cel roman ii priveste in egala masura ca nu avem spital regional, ca nu avem parkinguri, ca administratia locala toaca bani cu nemiluita pe tampenii, ca nu avem destule scoli sau crese. Si de aceea cred ca voi reusi. Mi se rupe de prejudecatile maghiarimii clujene care, sa fim sinceri, nu suporta ca un roman sa fie patronul unei publicatii de limba maghiara. Insa stiti ce e frumos? Ca nu imi pasa de prejudecatile lor. Voi impune in maxim 6 luni acest nou ziar, am mai facut-o si cu alte publicatii in cariera mea, nu am cum sa ratez”, a declarat Liviu Alexa, jurnalistul de 40 de ani care a facut istorie in presa clujeana, initiind acum 12 ani cea mai moderna publicatie online – Citynews.ro – si, acum 7 ani, Ziar de Cluj, care a devenit cea mai influenta publicatie din oras.

PRESA BUNA este cel mai mare grup de media locala din Romania in acest moment, reteaua de ziare avand un caracter aparte: toate cele 16 ziare actioneaza independent editorial si fac cifre de audienta foarte interesante, cele mai multe dintre ele urcand repede in topul audientelor locale.

