Scandal facut de un medic dupa ce politistii clujeni i-au luat talonul si permisul

Control cu nabadai pentru un echipaj de la Sectia 1 de Poliție Cluj-Napoca, după ce au oprit un medic clujean. Potrivit celor semnalate de doctorul Popescu Radu Mircea agenții Crisan Andrei și agentul principal Rodina au avut un comportament abuziv atunci când l-au smat să oprească pentru că a depășit linia continuă.

„Marți, 13 iunie în apropiere de Piața Mihai Viteazu m-am încadrat să merg spre prefectură, iar în zona Banca Raiffeisen a venit o mașina din dreapta și mi-a intrat în față. Astfel am virat la stânga și am călcat linia continuă. Echipajul de poliție din zonă m-a văzut și mi-a făcut semn să opresc. Nefiind spațiu în zona aceea am oprit undeva în zona Podului Traian.

În cele ce au urmat, m-au legitimat și mi-au întocmit un Proces Verbal prin care eram amendat cu 1300 lei pentru încălcarea liniei continuă. După, mi-au reținut talonul de la mașină pe motiv că am expirtat ITP-ul. Eu am fost la o stație ITP din Gherla de curând. Acolo mi-au găsit o defecțiune la direcție și mi-au dat dovadă de circulație pe 30 de zile cu condiția să îmi remediez problema. De asta nu trebuia să îmi ia talonul” explica medicul

Potrivit acestuia, în următoarea zi s-a prezentat la Secția 1 pentru a face o sesizare cu privire la comportamentul violent și abuziv al agenților.

„Unul dintre aceștia m-a luat de guler în plină stradă. Îmi spuneau că sunt obraznic și că meseria lor e mai grozavă decât cea de medic. Am fost la doamna comandat și am formulat o plângere în scris, iar aceasta mi-a spus că va lua măsuri. Am ales să nu le răaspun la comportamentul violent prin violență pentru că am văzut zilele trecute ce a pățit Boureanu. Deja mi-am luat avocat și m-am adresat justiției pentur anularea amenzii și restituirea permisului. De asemenea voi deschide un alt proces pentru despăgubiri” mai spune Radu Mircea Popescu.

Ce spun autoritățile

Contactați pentru a oferi un punct de vedere cu privire la cele susținute de doctorul Popescu, cei de la iPJ Cluj au confirmat că pe numele acestuia s-au întocmit trei procese verbale: unul pentru depășirea liniei continuă, unul pentru ITP expirat și unul pentru refuzul de a pune în mișcare autovehicolul la cerința agenților de poliție.

Potrivit autorităților la Secția 1 de Poliție Cluj-Napoca nu s-a înregistrat nici o sesizare referitoare la vreun comportament violent sau abuziv al organelor de cercetare.

Se folosește de o legitimație expirată

Un alt aspect importat constă în faptul că medicul Radu Mircea Popescu este de fapt un doctor veterinat care în trecut a figurat pe statul de plată al Direcției Sanitar Veterniară Cluj. Atunci a dobândit o legitimație în acest sens pe care o prezintă tuturor inclusiv organelor de poliție în timpul contolului. La un simplu telefon dat celor de la DSV Cluj aflăm că Mircea Radu Popescu și-a încheiat relațiile contractuale cu instituția de aproape 8 ani.

De asemenea, conform celor constatate de RAR, având în vedere că avea probleme la direcția mașinii putea primi un raport în care să i se comunice că are la dispoziție 30 de zile pentru remedierea problemei și nu ”drept de circulație pentru 30 de zile”. Motiv pentru care polițiștii i-au luat talonul.