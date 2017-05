17 ani de închisoare pentru că l-a reprezentat un avocat specializat în insolvenţe

În urmă cu un an, în ianuarie 2016 procurorii transmiteau public un comunicat de presă prin care un floreştean, Man Tiberiu era reţinut fiind acuzat de pedofilie şi pornografie infantilă şi trafic de minori. Între timp, instanţa de fond, Tribunalul Cluj l-a condamnat la nu mai puţin de 17 ani şi patru lui de închisoare cu executare. Gazeta de Cluj a stat de vorbă cu acesta în Penitenciarul Gherla, locul unde se află în prezent, pentru a descoperi ce anume a dus la o sentinţă atât de mare şi care a fost strategia sa de apărare împotriva acuzaţiilor procurorilor.

Varianta procurorilor

Printr-un comunicat de presă, procurorii au anunţat reţinerea lui Robert Tiberiu Man, în vârstă de 36 de ani, cu domiciliul in localitatea Floreşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, racolare de minori în scopuri sexuale şi trafic de minori. Robert Tiberiu Man deţine o firmă de transport (n.red. P.F.A. Robert Tiberiu Man) şi recruta minorii dintr-o tabără organizată de către o fundaţie umanitară, fundaţie pentru care acesta efectua curse de transport.

“Bărbatul este suspectat că, în perioada 2011 – 2015, a recrutat mai mulţi minori cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani şi, profitând de imposibilitatea acestora de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, precum şi prin oferirea de bani sau de alte foloase părinţilor acestora, i-a adăpostit la locuinţa sa situată pe raza comunei Floreşti, unde i-a supus mai multor gesturi cu conotaţii sexuale, în vederea producerii de materiale pornografice. Totodată, s-a reţinut că din 23 noiembrie 2014 până în 30 noiembrie 2015 i-ar fi propus unui minor în vârstă de 12 ani, prin intermediul unei reţele de socializare, să se întâlnească în vederea întreţinerii de relaţii sexuale. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că minorii au fost recrutaţi de către inculpatul Man Robert Tiberiu din tabere organizate de către o fundaţie umanitară, fundaţie pentru care inculpatul efectua curse de transport.

În urma percheziţiei au fost descoperiţi şi ridicaţi suporţi optici, telefoane mobile şi înscrisuri pentru probarea activităţii infracţionale, fiind pus în executare mandatul de aducere emis pe numele acestuia.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj – Napoca”, arătau cei de la DIICOT.

Avocat specialist în insolvenţe ia banii şi pleacă

Pentru a se apăra de acuzaţiile procurorilor, Man Robert Tiberiu a apelat la o cunoştinţă ce i l-a recomandat pe Dragoş Alexandru Giura. Cel din urmă este un avocat specializat pe insolvenţe şi care în ciuda faptul că aparţine de Baroul Bucureşti, îşi derulează activitatea în Cluj-Napoca.

„Nu ştiam la cine să apelez. M-a reprezentat în instanţă avocatul Giura, însă tot ce a făcut a fost mai mult împotriva mea decât în apărarea mea. I-am dat în total peste 20.000 de lei. La început îmi spunea să nu contestăm măsurile preventive că oricum voi fi eliberat după 3-4 luni. Apoi când a trecut acea perioadă, mi-a cerut bani suplimentari să mă reprezinte la Curtea de Apel pentru a face contestaţii. M-a vizitat la Penitenciarul Gherla doar de câteva ori. Scopul vizitei sale nu era de a stabili o strategie pentru apărare, ci de a încasa bani de la mine. Îi spuneam unde se pot găsi probe care demontează acuzaţiile procurorilor, îi spuneam cum mi s-a înscenat acest dosar şi că nu am făcut acele fapte, că unele persoane băgate în dosar nu le-am văzut niciodată. Pentru el nu a contat acest lucru. În instanţă dacă procurorul spunea ceva, avocatul meu nu mă proteja, iar eu nu puteam să iau cuvântul în locul său. Am luat 17 ani de închisoare pentru că nu m-am putut apărat. Pentru că am fost vândut şi cu banii luaţi” explică Tiberiu Man.

„M-au tratat ca pe un criminal şi n-au avut probe”

Man Robert Tiberiu a recunoscut în faţa procurorilor că au existat câteva momente în care a fotografiat copii ce făceau duş în locuinţa acestuia din Floreşti. Acest aspect era cunoscut însuşi de părinţii acestora, care l-au iertat pe Tiberiu, dat fiind că nu era un om violent, nu i-a molestat pe copii şi trecea printr-o anomalie psihologică, pentru care a făcut tratament specializat. În concret acesta avea anumite fantezii pe care prin terapie a reuşit să le stăpânească.

„Ancheta penală derulată nu s-a făcut într-o manieră legată, eu fiind acuzat de racolare minori, pornografie infantilă şi trafic de persoane. Cu privire la ceea ce ştiu că am greşit, eu am recunoscut, însă unele acuzaţii care îmi sunt aduse sunt neîntemeiate şi nu au fost administrate probe, precum martori, înscrisuri, imagini, înregistrări video, etc.

Nu s-a realizat o anchetă în cauză cu privire la cei 7 copii de etnie romă, şi, prin urmare, cu privire la acuzaţia care mi se aduce în raport de aceştia, consider că este neîntemeiată. Eu doresc să se facă dreptate în această cauză, să răspund pentru ce am greşit, însă acuzaţia de trafic de minori este neîntemeiată. De asemenea, în ce priveşte învinuirea legată de pornografie infantilă, menţionez că am şters pozele, acestea fiind efectuate cu un singur telefon. Arăt că racolarea este una reală, însă nu am întreţinut relaţii sexuale cu copiii. Pentru anul 2010, în legătură cu Zoican Natanael, nimic din ceea ce se susţine cu privire la racolarea acestuia într-o camera la casa Shalom, nu este real. De altfel, ar trebui să existe cinci elemente în susţinerea acestei acuzaţii, precum înscrisuri, video, martori chiar distribuiri, însă acestea nu se regăsesc la dosar, unde se află doar declaraţia acestuia. Menţionez ca eu nu i-am făcut acestui copil in 2010 poze şi nici invitaţii la mine acasă. Acesta a fost o singură dată cu mine la aeroport. În luna iunie 2010 eu nu aveam această problemă. Cei 7 copii de etnie romă nu au fost întrebaţi de organele judiciare conform vârstei lor. Unii dintre aceştia sau chiar părinţii lor mi-au spus că au fost abuzaţi, însă eu nu cred acest lucru. Cred doar că aceştia nu au fost întrebaţi conform vârstei, aşa cum am arătat anterior. Recunosc că eu am făcut poze cu telefonul, însă acestea au fost şterse. Cu toate că eu le-am şters de pe telefon, în momentul in care acesta având sistem de operare Android si fiind conectat la laptop, fiind selectat tot materialul, au apărut şi pozele în discuţie. Prin conectarea telefonului la laptop ajunge ca toată informaţia să fie stocată de pe primul dispozitiv pe laptop. Când l-am primit de la organele judiciare am observat că telefonul era ca şi nou, aproape resetat, unele aplicaţii din fabrică existând în continuare în telefon. Consider că nu au fost date declaraţii mincinoase de copii, cu excepţia lui Csilla Antonio. Nu doresc să mă răzbun ci vreau să se facă dreptate. Nu sunt de acord cu reţinerea mea preventivă ca şi suspect, întrucât nu am săvârşit infracţiunile de pornografie infantilă şi trafic de minori. Regret situaţia creată şi nu am antecedente penale. De asemenea, regret că am avut un viciu, ca şi o boală pe care l-am recunoscut în faţa lui Dumnezeu şi a unui psiholog, însă nu agreez cum au comunicat organele judiciare cu mine” mărturiseşte Robert Man Tiberiu.

Varianta avocatului

Contactat pentru a comenta cele relatate de Man Tiberiu, avocatul susține că lucrurile au fost doar parțial adevărat prezentate.

„Într-adevăr un prieten de-al acestuia m-a recomandat. Când eu am început să îl reprezint pe Tiberiu, el deja își recunoscuse faptele. Însă nu i-am spus acestuia să nu facă vreo contestație la măsurile preventive, dimpotrivă. Totodată nu e adevărat că i-aș fi spus că după trei-patru luni va ieși din închisoare. Am încercat cât am putut să construiesc apărarea acestuia. L-am vizitat în penitenciar, nici nu mai țin minte cât am încasat în total ca onorariu. Sentința în cazul său a fost una foarte dură”, explică pe scurt specialistul în insolvențe, avocatul Dragoș Alexandru Giura.

17 ani de sentinţă pentru 22 de fotografii compromiţătoare

Man Tiberiu a fost condamnat la începutul acestui an la executarea a 17 ani pentru acuzaţiile procurorilor DIICOT. Pe lângă faptul că şi-a recunoscut problemele, a arătat că faptele au fost petrecute în 2012, că există multiple declaraţii mincinoase la dosar, că unii dintre cei ce s-au constituit parte vătămată au la rândul lor dosare şi au făcut denunţuri împotriva sa pentru a scăpa de pedeapsă, acesta acuză organele de cercetare de faptul că i-au introdus în dosar persoane necunoscute ale căror ”cazuri” erau nesoluţionate de procurori.

Cu privire la tratamentul din Penitenciarul Gherla, Man Tiberiu susţine că au existat momente în care a fost atras în capcane, agresat de către alţi deţinuţi, în vreme ce gardienii ”închideau ochii” sau ”intenţionat absentau” din zona de supraveghere.

Un alt aspect important constă în faptul că în acest dosar au existat părinţi ale unor copii care s-au prezentat în faţa instanţei menţionând că nu consideră că Tiberiu Man ar fi efectuat faptele de care este acuzat.