5 băuturi alcoolice pe care să le consumi cu încredere dacă ești la dietă

Cand vine vorba despre diete, majoritatea dintre noi devenim maestri in a alege alimentele pe care sa le consumam, asigurandu-ne ca orice calorie ingerata provine din mancare sanatoasa. Dar exista un detaliu important pe care foarte multe persoane il omit: bauturile alcoolice. Urmatoarea data cand iti vei completa barul ar trebui sa tii cont si de acest aspect daca vrei ca dieta ta sa dea rezultate. E important de stiut ca nu conteaza neaparat tipul de bauturi alcoolice pe care il preferi, ci modul in care alegi sa le mixezi. Pentru a merge pe cea mai sigura cale, este bine sa urmezi 3 reguli simple:

Mai simplu inseamna mai bine. De exemplu, daca poti sa-ti bei ginul sec, cu doar cateva cuburi de gheata si lime, este perfect. Pe langa faptul ca ii vei simti gustul autentic, vei evita toate caloriile pe care le are apa tonica. Evita mixurile care presupun mai mult de doua bauturi alcoolice. Uita de bauturile inghetate, deoarece acestea sunt adevarate bombe calorice din cauza cantitatii foarte mari de zahar.

Pentru a-ti face o idee despre ce bauturi alcoolice poti consuma la dieta, iata cateva dintre sugestiile noastre!

Vodka

1 shot contine 97 kcal (0 zahar, 0 carbohidrati)

Cea mai buna varianta: Vodka cu cola zero. Poate ca mixurile pe baza de cola suna destul de banal, dar te ajuta sa iti respecti dieta. Stoarce putina lamaie pentru un gust mai deosebit. Finlandia este o varianta foarte populara sau poti sa incerci o vodka superpremium cu gust si miros rafinate, precum Taiga Shtof. Le gasesti pe ambele pe www.beicevrei.ro, la pret de import.

Cea mai nepotrivita varianta: Sex on the beach. In general, este bine sa nu mixezi bauturile alcoolice cu sucuri de fructe, deoarece contin o cantitate de zahar foarte mare. De exemplu, daca alegi sa combini vodka cu suc de piersici, vei obtine o bautura cu cel putin 330 kcal si 32 grame de carbohidrati si zaharuri.

Rom

1 shot de rom contine 97 kcal (0 carbohidrati, 0 zahar)

Cel mai recomandat mix: Rom si cola dietetica. Inlocuieste cola normala cu cea dietetica si scade semnificativ numarul de calorii.

Ce trebuie sa eviti: Pina colada. Amestecul de crema de cocos si suc de ananas transforma romul intr-un saboteur de diete. Un astfel de cocktail vine la pachet cu 245 kcal, 32 grame de carbohidrati si 31 grame de zahar. Destul de mult daca te afli la dieta.

Whisky/Bourbon/Scotch

1 shot contine 105 kcal (0.3 grame carbohidrati si 0.3 grame zahar la 30 grame de lichid)

Cum sa consumi aceasta bautura alcoolica: Manhattan. Daca nu vrei sa-ti bei whisky-ul sec, prepara-ti un Manhattan clasic, care nu contine foarte multe calorii (reteta contine whisky, vermut dulce, cateva picaturi de bitter si gheata).

Cea mai nepotrivita alegere: Whisky Sour. Alege o astfel de bautura si te vei alege cu cel putin 240 kcal, 24 grame carbohidrati si 23 grame zahar, datorita siropului adaugat.

Gin

1 shot contine 110 kcal (0 carbohidrati, 0 zaharuri)

Opteaza pentru: Gin Martini. Pe langa faptul ca nu contine zahar si carbohidrati si are doar 200 de kcal, Gin Martini este o varianta chic si foarte gustoasa. Adauga acestei bauturi alcoolice 2 masline verzi pentru design si un plus de savoare.

Nu iti recomandam: Gin tonic. Cu toate ca aceasta combinatie nu contine foarte multe calorii, apa tonica are o cantitate foarte mare de zahar. O portie va adauga 21 grame la dieta zilnica, ceea ce inseamna foarte mult, avand in vedere ca Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda un maxim de 25 grame pe zi. Daca nu te poti abtine, cauta apa tonica dietetica.

Tequila

1 shot contine 105 kcal (0 carbohidrati, 0 zahar)

Specialistii recomanda: Paloma. Mixeaza tequila cu suc de grapefruit si lime si vei obtine o Margarita fara extra calorii. Totusi, este o bautura bazata pe suc de fructe, asa ca nu trece peste limita zilnica de un pahar.

Stai departe de: Margarita. Un pahar poate ajunge la 600 kcal si peste 80 grame de zahar, ceea ce inseamna extrem de mult.