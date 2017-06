Acționarii de la Banca Transilvania l-au dat afară pe șeful Uber

Fondul american de investiții Fidelity, care administrează active de 2.200 mld. dolari, adică de 11 ori cât produce economia românească într-un an, este acţionar la Banca Transilvania, dar şi la compania americană Uber.

Fidelity controlează, potrivit zf.ro, prin vehiculele sale circa 4% din banca de la Cluj, cel mai tranzacţionat emitent de pe piaţa de capital din România, potrivit plat­formei Bloomberg. În cazul Uber, companie care nu este listată, Fidelity de­ţine împreună cu alţi acţionari insti­tu­ţionali precum Benchmark, First Round Capital, Lowercase Capital, Menlo Ventures, 40% din drepturile de vot ale Uber. Compania americană este evaluată la 70 mld. dolari, iar potrivit cotidia­nului american The New York Times, acţionarii instituţionali, printre care şi Fidelity s-au ridicat într-o revoltă îm­potriva şefului Uber Travis Kala­nick, fiind nemulţumiţi de stilul său de conducere.