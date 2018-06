Adevărul din spatele dezinformării făcute de Tudor Giurgiu, președintele TIFF

În urmă cu câteva zile, directorul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), Tudor Giurgiu și-a postat pe Facebook părerea despre o așa-zisă răzbunare din partea omului de afaceri, Ioan Bene. Atacul la adresa lui Bene a pornit datorită faptului că un fotograf a fost scos afară împreună cu mai mulți invitați din incinta Hotelului Continental, hotel ce este deținut de firma Napocamin condusă de Ioan Bene. Giurgiu susține că patronul firmei Napocamin s-a răzbunat pe conducerea TIFF, deoarece aceștia nu ar mai fi ales să țină party-ul după terminarea festivalului la Aroma, restaurant deținut de Bene. Lucrurile nu stau tocmai așa cum spune directorul TIFF, fapt confirmat de Gabriela Sabău, jurista firmei Napocamin.

Tudor Giurgiu susține că fotograful Șerban Mestecăneanu, împreună cu invitații speciali ai evenimentului ar fi fost scoși afară din „Conti” pentru că TIFF nu a mai dat 8.000 euro pentru un cocktail, așa cum au făcut anul trecut. Însă TIFF anul trecut a dat 8.000 pentru serviciile pe care le-a primit din partea restaurantului Aroma, nu cum a declarat Giurgiu într-o manieră puțin tendențioasă.

Vă prezentăm postarea integrală a președintelui TIFF:

„Din 2011, TIFF & fotograful Şerban Mestecăneanu au început un proiect special – fotografierea unor invitaţi speciali ai Festivalului în spaţiile abandonate, dar foarte atractive vizual ale Hotelului Continental din Cluj. Am făcut asta cu gândul de a aduna un portofoliu deopotrivă semnificativ şi inedit în vederea organizării unei expoziţii-surpriza pe când clădirea va fi repusă în funcţiune, indiferent de destinaţia finală. Am luat un Ok iniţial de la SC Expert Insolvenţă, lichidator al SC Ardeleana, care deţinea imobilul. Din 2014 am luat acelaşi Ok de continuare a proiectului din partea noilor proprietari, domnul Ioan Bene/Napocamin SRL. Zeci de invitaţi, nume mari din cinematografie, au acceptat să facă parte din acest proiect special şi să intre în jocul propus de noi. Anul acesta, nu s-a mai putut. Evident, e dreptul oricărui proprietar de a zice <>. Totuşi, Şerban a fotografiat în hotel o zi şi jumătate la începutul festivalului, dar apoi a fost poftit afară, împreuna cu unul din actorii israelieni de top, Lior Ashkenazi, vedeta din „Foxtrot”, rămas perplex după incident.”

Evident, nu e o întâmplare că acest refuz a venit fix după ce colegii mei de la dept. de organizare evenimente au decis să nu mai facă un cocktail la restaurantul <>, patronat de acelaşi domn Bene prin Napocamin, între angajaţii firmei numărându-se şi d-nul ex-primar Sorin Apostu. Anul trecut TIFF a plătit către Aroma 8.069 Euro (TVA inclus), anul asta zero lei. Am mers în altă parte, nu pentru ca n-am fost mulţumiţi ci pentru că bugetele au scăzut şi nu ne-am mai permis închirierea acestui loc. Domnule Bene, dragă Sorin, înţeleg că ne-aţi pedepsit că am îndrăznit să nu vă mai dăm opt mii de euro şi aţi aplicat filosofia <>, care probabil vă ghidează în businessul dvs. Doar că vă spun sincer că greşiţi! V-aţi găsit să vă răzbunaţi copilăreşte pe un proiect care nu merita o astfel de încheiere.

Ştiu că nu vă pasa de micile noastre frivolităţi artistice şi de pasiunea cu care le facem. Nu vă pot convinge de cât de fascinant va fi acest posibil viitor album foto de colecţie. Vă provoc însă la un an de reflecţie. N-o să vă propunem trocuri şi n-o să vă promitem că o să facem iar chefuri la “Aroma”. O să vă spunem doar “mulţumesc”. Iar dacă veţi vinde hotelul sau îl veţi renova şi în interior, va vom spune tot “mulţumesc”. Vă vom invita la vernisajul expoziţiei foto în calitate de Mecena ai unui proiect de care n-aţi ştiut şi în care n-aţi crezut dar care chiar îi tare fain”, spune Tudor Giurgiu, președintele TIFF.

Gabriela Sabău: Nu aveau ce să caute la mansardă din cauza șantierului

Gabriela Sabău, jurista hotelului Continental vine cu lămuriri legate de acest subiect, susținând că nu a fost niciodată vorba de o răzbunare și „Aroma” nu are nicio implicare.

„Nu pot să îmi dau seama care este scopul acelor afirmații. Noi când am preluat hotelul Continental am fost contactați de cei de la TIFF care au susținut că de ani de zile ei fac tot felul de fotografii pentru diverși actori, urmând ca la final să fie un colaj cu Continental. An de an i-am lăsat, însă de fiecare dată aveau acces doar la parter. Nu a fost niciodată vorba să urce la mansardă mai ales că este șantier în lucru. Aveau acces doar la parter zi și noapte fără nicio problemă. Ei vineri au fost în Continental, nu știu dacă atunci au urcat sau nu la mansardă, însă sâmbătă în jurul orei 11:00 m-a sunat un coleg că cei de la TIFF au urcat în mansardă unde nu aveau voie să urce din cauza șantierului. Atunci a fost momentul în care le-am spus să plece deoarece nu aveam ce să caute acolo unde era un pericol și pentru ei. I-am scos afară pentru că au urcat sus la mansardă, nu a avut nicio legătură că ei anul acesta nu s-au mai dus la Aroma”, declară pentru Gazeta de Cluj, Gabriela Sabău.