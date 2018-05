Adina Daria Lupea vorbește despre angajamentele judecătorilor față de SRI

Adina Daria Lupea, judecătoarea de la Curtea de Apel Cluj a spus lucrurilor pe nume și a vorbit pe pagina personală de facebook despre angajamentele judecătorilor de la secția penală cu SRI.

Aceasta a povestit cum vicepreşedintele Curţii de Apel Cluj, a cerut judecătorilor de la Secţia Penală să îşi ia angajamente faţă de SRI și despre refuzul categoric pe care acesta l-a primit din partea secției penale.

„In final. nici nu stiu de ce as mai astepta. Ca nici maine nu vor spune nimic.

Asa ca lucrurile stau in felul urmator:

1. Am fost convocati in sedinta de sectie de domnul vicepresedinte de la acea vreme pentru a semna angajamentele. Se numeste Irinel Andrei. A plecat cu un NU categoric din partea sectiei penale. El este cel care in spatiul public insista sa se caute ceva pe exprimarile noastre publice sa se gaseasca ceva disciplinar.Aplaudat in aceasta initiativa de doi membri CSM. Bogdan Mateescu si Andrea Chis (la nevoie postez si discutiile pe tema , care m-au emotionat pana la lacrimi) .

2. Cel care incerca sa ma convinga ca angajamentele sunt ok si inofensive a fost Horatius Dumbrava. 3. Postarea cu sotii si nedeontologia apartine domnului Mateescu. Nici macar nu va mai straduiti sa stergeti urmele. Nu are niciun sens, Va spune asta ADL. Si nu ma faceti sa va fac publice convorbirile. Pentru mine toti trei ati stiut”, a relatat Adina Daria Lupea.