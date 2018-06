Anca Pandrea, internată la Spitalul Floreasca din Capitală, după ce vecinii au găsit-o căzută în locuinţa sa

Actriţa Anca Pandrea, care a fost internată, joi seară, la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, după ce a suferit un accident, iar vecinii au găsit-o căzută în locuinţa sa, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că se simte mai bine şi că va externată luni.

„Am avut nişte probleme cu plămânii. Eu am insuficienţă cardiacă şi pulmonară. De la aerul condiţionat n-am putut o zi întreagă să scot un sunet, apoi am tuşit foarte foarte tare şi am fost la pneumologul la care sunt în tratament. Ieri (joi, n.r.), se pare că totul s-a întâmplat din cauza tensiunii foarte mici. Mă simt mai bine. M-au cusut la căpuşor”, a spus Anca Pandrea pentru MEDIAFAX.

Un apropiat al Ancăi Pandrea a povestit pentru MEDIAFAX că actriţa este în stare stabilă, dar că s-a lovit la cap joi seară, după ce s-a întors acasă de la un eveniment monden.

„Actriţa lăsase poarta întredeschisă, pentru că pe stradă erau câinii ei şi voia să îi lase să se întoarcă în curte. După ce s-a îmbrăcat în pijamale, când se pregătea să se ducă la culcare, i s-a făcut rău”, a povestit acesta.