Arnold Schwarzenegger, invitat la Cluj

Arnold Schwarzenegger a fost invitat, personal, de Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, Gabriel Toncean, la Cupa Mondială de Culturism şi Fitness de la Cluj care va fi organizată la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, între 23 şi 25 noiembrie. Actorul nu a confirmat, dar Toncean are mari speranţe că va veni.

„Am văzut tot felul de articole despre prezenţa lui Arnold Schwarzenegger la Cluj, care nu sunt conforme cu realitatea”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, Gabriel Toncean. „Eu am declarat că l-am invitat, dar n-am primit confirmarea că va veni”, a spus acesta.

Toncea a adăugat: „Am mari speranţe că va veni în contextul în care el va filma la Budapesta pentru un nou film din seria Terminator. Dacă se vor potrivi datele de filmare cu zilele în care va avea loc Cupa sunt şanse mari să vină. Practic, în 45 de minute ar putea ajunge la Cluj”, a spus Toncean, citat de adevarul.ro.

Presa din Ungaria a relatat că Schwarzenneger a început filmările la un nou film Terminator, ocazie cu care a postat mai multe fotografii şi clipuri din Budapesta. Actorul a fost văzut la diferite restaurante, la săli de sport sau pedalând prin oraş. Filmările au început au vara lui 2018 şi filmul va putea fi văzut în noiembrie 2019 pe marile ecrane.

Toncean a susţinut că i-a dat invitaţia, personal, lui Schwarzenneger cu ocazia cinei pe care a luat-o, într-un cerc restrâns cu acesta, la Barcelona unde a fost invitat la evenimentul „Arnold Classic Europe”, care a avut loc între 28-30 septembrie în Spania.

„Cina cu Arnold a fost într-un cadru intim, cu câţiva cunoscuţi. Eu am fost invitat de preşedintelui IFBB (International Federation of BodyBuilding and Fitness), Rafael Santonja, pe care-l cunosc bine”, a spus Toncean.

Acesta spune că marele actor, sportiv şi om politic este „modest, jovial şi nu-şi arată vârsta. La 71 de ani face sport zilnic, este un exemplu pentru noi.”

Legat de Cupa mondială de culturism şi fitness de la Cluj, Toncean spune că „anul trecut la Bistriţa-Năsăud la campionatul mondial pentru junior şi masters am avut 600 de sportivi de pe 5 continente şi din 55 de ţări. Ne-am dori ca şi la Cluj să egalăm recordul, practic a fost un număr dublu de participanţi faţă de precedentele campionate”.

Despre condiţiile de la Cluj, acesta a spus că „Sala Polivalentă este una dintre cele mai moderne din Europa, deci sunt condiţii de nivel internaţional la Cluj”.