Atacat sălbatic de trei romi, care i-au distrus şi autoturismul: “La spital, medicii mi-au extras din mână un dinte de la o furcă”!

Incident incredibil petrecut săptămâna trecută, în localitatea turdeană Livada, comuna Petreştii de Jos: arendaşul unui imens teren agricol şi totodată posesorul a numeroase utilaje, a fost distrus în bătaie de trei romi din sat, furioşi că respectivul i-a rugat să nu-i mai devasteze culturile cu animalele lor. Aceştia l-au urmărit minute în şir pe tânărul proprietar şi apoi – după ce l-au înghesuit în maşină şi l-au rănit grav – i-au distrus vehiculul cu bâte şi furci! Victima arată că romii au pus deja stăpânire pe zonă şi nimeni nu mai poate mişca un deget împotriva lor! În ciuda faptului că satul e îmbătrânit – e decis să strângă semnături în rândul sătenilor pentru a determina evacuarea din localitate a romilor care le fac viaţa un coşmar!

Romii, către proprietar: “Dispari! Aici noi suntem stăpânii”!

Alin e un turdean în vârstă de 30 de ani care, în ciuda vârstei sale relativ tinere pare un bărbat efectiv covârşit de grijile existenţei! Acesta, cu mâna bandajată şi prezentând numeroase vânătăi pe corp povesteşte, în sala de aşteptare a I.M.L.Cluj, lucruri care-ţi fac părul măcică şi îngrozesc – mai ales prin perspectiva ameninţătoare a perpetuării situaţiei care l-a adus la instituţia medicală clujeană! Mărturiseşte acesta, cu sinceritatea caracteristică oamenilor care nu mai au nimic de pierdut: “Sunt turdean, absolvent de Zootehnie, la U.S.A.M.V. Cluj, şi în ultimii trei ani am muncit din greu ca şofer de TIR, în special pe ruta România – Franţa. Am dorit să strâng astfel bani ca să-mi încropesc o afacere în satul bunicilor, Livada, comuna Petreştii de Jos, unde părinţii mei au cumpărat, în 1995, un grajd al fostului C.A.P. Sunt căsătorit, am şi un copil în vârstă de doi anişori – şi încă unul “pe drum”. Aşa că am considerat că trebuie să-mi asigur o viaţă decentă – mie şi familiei – şi, fiind şi de specialitate, mi-am pus la bătaie toate resursele ca să pun pe picioare această fermă agricolă de la Livada: am investit 150.000 de euro în utilaje agricole, nu însă înainte de a lua, în arendă, aproape o sută de hectare de teren, aflate pe raza satului”. Arată în continuare că toate păreau bune şi frumoase până ce în viaţa fermei sale şi-au făcut apariţia membrii celor zece familii de romi, care şi-au făcut locaş taman în centrul satului! Autodefinidu-se, totodată, stăpâni pe biata localitate îmbătrânită, compusă în majoritate din pensionari care se închid în casă odată cu venirea nopţii! Îşi continuă relatarea bărbatul, cu o infinită tristeţe întipărită pe chip: “Pe deasupra, aceşti romi îşi lasă pe trenurile mele caii şi porcii, făcându-mi praf recoltele. Am tot avut discuţii cu ei şi i-am rugat să-şi ţină animalele mai retrase şi mă lase şi pe mine să trăiesc, să nu mă mai batjocorească – ei trăind bine de tot din furtul lemnelor din pădure, pe care le vând la preţuri astronomice! Însă, spre marea mea surprindere, mi-au râs în faţă zicându-mi să ei sunt aici stăpânii! Cum i-am tot avertizat, şi încă de la începutul anului, că voi înştiinţa poliţia de faptele lor, aceştia m-au ameninţat că mă vor bate în cazul în care fac lucrul respectiv. Şi, după cum se va vedea, în ziua de luni, 22 octombrie şi-au pus în aplicare amenințările – după un plan bine elaborat – chiar în centrul satului, unde m-au şi prins”! Arată că principalul autor al agresiunii este un anume Gabriel, în vârstă de circa 45 de ani şi doi nepoţi de-ai săi care l-au abordat în ziua respectivă.

Asediat în propria maşină!

Continuă acesta: “Eram cu maşina proprie, coborâsem şi au apărut cei trei zicându-mi, după ce i-am rugat din nou să-şi ţină deoparte animalele, că ei sunt cei care conduc satul! Aveau bâte asupra lor, iar eu am dat să mă depărtez, însă e limpede că erau hotărâţi să-mi aplice o corecţie exemplară: m-au ajuns, iar unul dintre ei m-a lovit din spate cu o bâtă, altul imobilizându-mă rapid. Apoi au început să dea cu toţii în mine, la unison, lovindu-mă în special în zona capului, mâinilor şi a spatelui. Calvarul a durat circa un minut”. Până la urmă Alin a reuşit să scape din mâinile lor, refugiindu-se în maşina parcată în apropiere. O porneşte, în timp ce sună la numărul de urgenţă 112. Era încă teribil de ameţit, de loviturile încasate şi, în loc s-o ia pe un drum salvator intră pe o uliţă înfundată, trezindu-se la cheremul celor trei romi, turbaţi de furie… “Unul dintre ei mi-a spart, fără întârziere parbrizul, cu o bâtă, iar eu am pierdut controlul maşinii şi am intrat într-un şanţ. În următoarea secundă a zburat şi geamul din dreapta. Apoi, cu bâte, au început să “scobească” după mine în maşină. Cum mă aflam la volan, am încasat câteva lovituri, dar imediat m-am refugiat pe bancheta din spate, de unde strigam după ajutor – însă, din păcate nimeni nu se afla acolo să mă audă! I-am smuls bâta unuia dintre ei, în timp ce eram lovit – dar între timp a apărut şi o furcă! Am văzut cum vine spre pieptul meu, am parat-o cu braţul stâng, dar aceasta mi-a pătruns prin el, ca prin brânză. M-au salvat, întrucâtva, hainele groase de pe mine şi apelul poliţistului, alarmat, astfel că atacatorii s-au oprit când au înţeles că vorbesc cu un poliţist”, completează victima. Cu toate acestea, înainte de a veni ambulanţa, poliţiştii şi-au făcut apariţia la faţa locului, fapt care nu i-a împiedicat pe atacatori să continue să-l ameninţe cu moartea pe Alin chiar în fața lor. “Am avut timp, înainte de venirea ambulanţei să văd cum poliţia i-a legitimat pe toţi trei, apoi apariţia celor de la criminalistică şi felul cum au încercuit locul. Curând, am ajuns şi eu la Spitalul Municipal Turda, unde medicii mi-au acordat primul ajutor, nu înainte însă de a-mi extrage dintele unei furci din braţul stâng! Am rămas apoi internat în spital, patru zile, până vineri – şi azi iată-mă la I.M.L.Cluj”. Între timp, tânărul este poftit în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce curând cu un certificat în care legiştii i-au recomandat între 30 şi 35 de zile de îngrijiri medicale. Arată acesta, înainte de apărăsi instituţia medicală: “Am făcut deja plângere penală, mi-am angajat şi un avocat şi voi face încă un gest, indiferent de consecinţe: am să strâng semnături în rândul localnicilor, ca să se facă ceva cu cele zece familii de romi, să fie mutate de acolo – fiindcă nu mai lasă, de la o vreme, pe nimeni din zonă să trăiască!”

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“La data de 29 octombrie a.c., în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Turda au reținut, pentru 24 de ore, trei bărbați din comuna Petreștii de Jos, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice, fapte prevăzute de Codul penal. Conform probatoriului administrat, la data de 22 octombrie a.c., în jurul orei 18:00, cei trei bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 45 de ani, în timp ce se aflau în comuna Petreștii de Jos, localitatea Livada, în fața unui magazin alimentar, l-ar fi amenințat, agresat fizic cu pumnii și cu obiecte contondente pe un bărbat, de 30 de ani, din Turda, după care i-ar fi distrus acestuia autoturismul, tulburând grav ordinea și liniştea publică în zonă. Cei în cauză urmează a fi prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă”, a declarat purtătorul de cuvânt al I.P.J Cluj.

La închiderea ediţiei aflăm că, până la data procesului, pe numele celor trei bărbaţi, magistraţii au dispus control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.