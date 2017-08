Autoritatiile l-au lasat liber pe primarul din Belis! Mutare neasteptata a procurorului EXCLUSIV

Daca in majoritatea cazurilor perchezitii ca cele din aceasta saptamana, efectuate la Belis trebuiau sa se incheie cu propuneri de arestare in fata judecatorilor, de această dată colegul lui Hrudei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin i-a lasat in libertate pe edilul Viorel Matis impreuna cu ceilalti doi complici fosti colegi de-ai sai din Ocolul Silvic.

Aparent, procurorul de caz a decis marti seara sa ii lase in libertate pe Matis Viorel, Goga Nicolae și Lung Marcel fara a inainta o propunere de arestare preventivă la Judecătoria Huedin.

