Un avion ce urma sa decoleze cu 400 de persoane era tinta unui atac sinucigas cu bomba

Libanul a dejucat un atac sinucigaş cu bombă care viza un avion spre Emiratele Arabe Unite din Australia la începutul acestei luni, a anunţat luni ministrul libanez de interne, Nohad Machnouk, informează Reuters. Atentatorii voiau să folosească o păpuşă Barbie plină cu explozibili.

Machnouk a explicat, intr-o conferinta de presa, ca patru frati cu dubla cetatenie, libaneza si australiana, inclusiv doi aflati in detentie in Liban, au pus la punct planul de a arunca in aer avionul cu bombe ascunse intr-o papusa si intr-o masina de tocat carne.

Geanta de mana in care erau ascunse bombele nu a fost acceptata in cabina, pentru ca depasea cu sapte kilograme greutatea maxima admisa de Etihad, transmite La Repubblica.

Avionul urma sa decoleze cu 400 de persoane la bord, dintre care 120 de cetateni libanezi. Fratii intentionau sa detoneze bombele dupa 20 de minute de zbor.

Doi dintre frati, Khaled si Mahmoud Khayyat, se afla in prezent in arest in Australia, in timp ce un al treilea, Tarek, este un membru important al Statului Islamic si se afla la Rakka.

Ministrul a adaugat ca al patrulea frate, Amer, este cel care a incercat sa urce in avion cu bombele. El a fost arestat in Liban.

La începutul acestei luni, un australian a fost reţinut la Sydney în timpul unor raiduri vizând dejucarea a ceea ce autorităţile au descris drept un complot inspirat de Statul Islamic, împotriva un zbor al Etihad Airways.