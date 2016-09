Bătut îngrozitor într-un bar pentru că a refuzat să cedeze scaunul

Ilca Grigore, un sătean în vârstă de 48 de ani, din localitatea Petrești, comuna Mintiu Gherlii a avut parte duminică, 11 septembrie, parte de o întâmplare pe care nici el și nici copiii săi, care-l însoțeau, n-o s-o uite prea curând. Pentru că a refuzat să-i ofere unui client băut scaunul pe care ședea unul dintre copii, acesta a fost atacat cu furie și bătut în fața acestora de către individ, un sătean dintr-o localitate vecină.

Grigore Ilca așteaptă împreună cu soția lui, luni 12 septembrie, să intre în cabinetul de consultații al I.M.L. Cluj. Povestește că în urmă cu o zi a făcut greșeala să iasă pe terasa barului din sat, împreună cu băieții săi de 7 și 14 ani, ca să bea o bere, iar băieții un suc. „La un moment dat a venit un tip dintr-un sat vecin, Salatiu și mi-a cerut scaunul unuia dintre copii ca să se așeze el. Normal, l-am refuzat, fiindcă nu se făcea să-mi stea copilul în picioare. Însă, numai după câteva minute m-am trezit că primesc din spate un picior în cap – după cum mi-a relatat, mai târziu, unul dintre copii – care m-a pus la pământ. Acolo, am primit o ploaie de lovituri și mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit doar în ambulanța care mă transporta spre Spitalul din Gherla, iar acolo medicii au vrut să mă interneze. Eu am refuzat însă internarea și am zis că vin astăzi, la prima oră, la I.M.L. Cluj, ceea ce am și făcut”. Grigore Ilca mărturisește că nu știe numele atacatorului, însă niște clienți aflați în bar i-au luat numărul de la automobil, în momentul când acesta a fugit de la locul faptei, oferindu-l apoi poliției. Curând, bărbatul este invitat în cabinetul de consultații și se întoarce cu un certificat medico-legal în care legiștii i-au recomandat între opt și nouă zile de îngrijiri medicale, act pe baza căruia va înainta o plângere penală împotriva atacatorului.

„La data de 11 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Gherla au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, de 48 de ani, a fost agresat într-un local public, din localitatea Petrești, în urma unor neînțelegeri. Bărbatul a fost transportat la Spitalul municipal Gherla pentru îngrijiri medicale. Cel care l-ar fi agresat a fost identificat de către polițiști, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, faptă prevăzută de Codul penal”, a declarat pentru Gazeta, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.