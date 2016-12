Bătut măr şi cu maşina distrusă, după o altercaţie în trafic

Un tânăr şofer din Cluj a fost bătut in trafic de un alt şofer foarte nervos. Urmări: îngrijiri medicale consistente, suferinţă, posibile sechele, maşina avariată.

Bogdan Feneşan este un tânăr în vârstă de 28 de ani din Cluj-Napoca, de profesie conducător auto, posesor al unei dubiţe cu care-şi câştigă pâinea, transportând mărfuri pentru o firmă. Vinerea trecută, acesta se afla în trafic în cartierul Zorilor când – după o neînţelegere la sensul giratoriu de la piaţa agroalimentară – un tânăr teribil de supărat de o manevră a sa a coborât nervos dintr-un Opel şi a început să dea cu mâinile şi cu picioarele în maşina tânărului, care staţiona, după ce-i blocase dubiţa. „Eu, am deschis geamul şi i-am zis să se ducă-n treaba lui şi să mă lase-n pace, la care acesta a continuat să lovească maşina. Am vrut să evit scandalul, dând să ies din blocajul său, dar reacţia lui a fost să-mi spargă geamul lateral, cu pumnii, iar după ce am coborât să-mi ardă nişte pumni în cap, să mă lovească şi cu picioarele, în stomac şi la coaste. În tot acest timp, sângele îmi şiroia de pe gât, de la cioburile ce mă tăiaseră când mi-a spart geamul”, arată Bogdan, respirând cu mare greutate, din cauza unei coaste fracturate. Povesteşte mai departe că la faţa locului lumea s-a strâns ca la urs, apoi a venit şi poliţia de la secţia din Zorilor, iar pe el l-au transportat la UPU cu o ambulanţă. Şi continuă tânărul, respirând cu eforturi supraomeneşti, din cauza durerilor intercostale: “La U.P.U. mi-au făcut radiografie, au stabilit că am o coastă fracturată şi mi-au recomandat să fac plângere împotriva agresorului la Secţia 6 de poliţie.”

El s-a prezentat luni, 2 noiembrie, la I.M.L. Cluj, unde medicii, înainte de a-I elibera un certificat medico-legal – alarmaţi de faptul că de pe urma bătăii încasate, bărbatul a rămas cu un tic nervos, l-au trimis pe acesta la Clinica de Neurologie, în vederea unui consult suplimentar. A doua zi, după ce tânărul s-a întors de la consult, medicii de la I.M.L. i-au eliberat acestuia un certificat medico-legal în care-i recomandă, deocamdată, între 12 şi 14 zile de îngrijiri medicale, sub rezerva suplimentării lor în cazul agravării problemelor neurologice. Pe baza acestui certificat, tânărul a făcut – chiar în acea zi – plângere penală împotriva bătăuşului. Contactat, joi 5 noiembrie, Bogdan ne-a declarat că starea sa e uşor ameliorată, şi va începe curând un tratament prescris de medicii de la Clinica de Neurologie. “Nu-l iert pe agresor, mai ales pentru suferinţele pricinuite, dar şi pentru cheltuielile făcute pentru înlocuirea geamului şi îndreptarea tablei, dar şi pierderile pricinuite de faptul că în toate aceste zile eu nu pot lucra”, declară acesta.

“La data de 30.10.2015, Poliţia a fost sesizată de către un bărbat de 28 de ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul că, în urma unor şicanări în trafic, un conducător i-ar fi spart geamul portierei şi l-ar fi agresat. Poliţiştii s-au deplasat la locul indicat respectiv, la intersecţia străzilor Louis Pasteur şi Zorilor şi au identificat părţile implicate. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere şi lovire sau alte violenţe, prevăzute de Codul Penal”, a declarat, pentru Gazeta, Carmen Jucan, purtătorul de cuvânt al I.P.J. Cluj.