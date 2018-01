Bătuţi de vecin pentru o vină imaginară: cică i-ar fi distrus coteţul de porci cu petarde lansate de Revelion!

Cei doi soţi din comuna Iara aşteaptă, pe coridoarele I.M.L. Cluj, să fie consultaţi de către medicii legişti. Arată că au fost bătuţi de vecinul de dincolo de gardul care le desparte proprietățile pentru vina imaginară de a-i fi distrus acoperişul casei, cu petarde, în noaptea de revelion. Aceştia susţin că nu sunt autorii distrugerii – ba, mai mult, vecinului nu i-a fost atins acoperişul casei ci doar coteţul porcilor, din care i s-a deplasat o ţiglă. Ei cred că omul este un dezaxat care caută în mod intenţionat o confruntare violentă cu ei.

Cel mai rău lovit este Călin, un bărbat în vârstă de 33 de ani, care are buza spartă de la lovitura de pumn încasată din partea vecinului lor. Explică soţia acestuia, Alexandra: „În după-amiaza zilei de 1 ianuarie, pe la 15.45 soţul trecea pe stradă şi, brusc, a fost abordat de vecinul nostru, un anume Liviu, bărbat în vârstă de 60 de ani, a cărei casă se află dincolo de gardul nostru. I-a strigat că i-am spart în noaptea de revelion acoperişul cu petarde şi – fără să mai aştepte vreun răspuns – i-a ars soțului un pumn în gură, punându-l la pământ. Eu am intervenit între ei şi m-am trezit, la rândul meu, lovită în abdomen de acesta. Apoi a încercat să-l tragă pe soţul în curtea lui, unde avea depozitate după poartă pietre şi o bâtă, ca să-l poată lovi. Practic, a vrut să-l mai lovească suplimentar – sub pretextul că i-a violat domiciliul”. În continuare soţii au apelat la numărul de urgenţă 112, iar poliţia s-a prezentat de urgenţă la faţa locului şi i-a îndrumat pe aceştia să se prezinte spre I.M.L.Cluj. Adaugă Alexandra: „Ne-am prezentat la I.M.L. Cluj ca să luăm măsuri împotriva lui deoarece terorizează multă lume din comună iar noi suntem primii care vor face plângere împotriva lui, celorlalţi săteni fiindu-le teribil de teamă”. Bărbatul este invitat în cabinetul de consultaţii. Între timp, soţia acestuia continuă să tune şi fulgere împotriva agresorului lor: „Omul acesta nici nu locuieşte acolo. Are apartament la bloc iar la casă doar îşi ţine porcii şi multă lume suferă din cauza lui. Nouă ne-a furat într-o noapte până şi motorina din tractor – iar unui vecin i-a dus jantele de la autoturism când acesta era plecat în Germania. Credeţi-mă, avem de-a face cu un ins cu tulburări mentale serioase”! Curând, bărbatul se întoarce de la consult ţinând în mână un certificat în care medicii i-au recomandat între 7 şi 8 zile de îngrijiri medicale.

“La data de 1 ianuarie 2018 două persoane din localitatea Iara ar fi fost agresate de vecinul acestora, în urma unei dispute privind aruncarea unor petarde, în noaptea de Revelion, pe proprietatea bărbatului. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de Codul penal”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.