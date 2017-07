BMW-ul unui clujean salvat de trecatori după ce a alunecat din parcare (FOTO)

Trei fotografii postate de unul dintre cei ce i-au salvat masina unui clujean care a uitat sa traga frana de mana in parcare devin virale pe grupul Info Trafic jud. Cluj.

Aparent soferul unui BMW ar fi parcat masina in panta fara a o lasa ”in viteza” sau macar sa traga frana de mana.

„Prietene du-te si baga masina in viteza si trage frana de mana. Ti-am impins masina inapoi in parcare si am pus bolovani la roata!” l-a anuntat Claudiu pe grupul Info Trafic pe proprietarul masinii.

Fotografiile vorbesc de la sine: