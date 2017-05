Boc vinde cu 200 euro/mp un apartament din centrul Clujului unui fost șef la U Cluj

Unul dintre foștii directori executivi ai U Cluj, Sorin Bagiu, a reușit performanța imobiliară de a cumpăra de la Primăria Cluj Napoca un apartament cu o suprafață de 96,80 mp situat pe strada Emil Racoviță nr 20, adică în centrul rezidențial al orașului, cu suma de 94.873 de lei, adică cu puțin peste 200 de euro/mp.

În 2004, Sorin Bagiu a fost implicat în transferul fraudulos al jucătorilor U Cluj, Cociş și Florescu. El a fost trimis în judecată în 2008 pentru o evaziune fiscală care a constat în faptul că sumele de transfer ale fotbaliştilor Răzvan Cociş (300.000 de dolari) şi George Florescu (150.000 de dolari) către clubul Sheriff Tiraspol nu au fost înregistrate ca venituri în contabilitatea asociaţiei sportive FC Universitatea, ci ca o sponsorizare neimpozabilă venită de la o firmă din Republica Moldova.

În 2012 a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare şi plata sumei de 482.410 lei, plus dobânzi, către fisc, însă în anul următor instanța l-a scos de sub acuzare în urma admiterii unui recurs.