În casa lui John Lennon au fost descoperite trei cadavre

În urma unui apel poliţia britanică a descins în parterul casei din Falkner Street, în urmă cu două nopţi, unde au găsit trupurile neînsufleţite a doi copii şi o femeie. Suspectul, un bărbat în vârstă de 30 ani a fost reţinul de poliţie, dar în prezent acesta se află în spital susţinând că se simte rău.

Poliţia crede că este un caz clasic de violenţă domestică, iar bărbatul arestat este singurul suspect, raportează BBC.

De asemenea, un ofiţer de poliţie a declarat că la faţa locului s-au găsit diverse substanţe şi că un test toxicologic al trupurilor fără viaţă urmează să stabiliească ce a cauzat moartea victimelor.

Apartamentul a aparţinut în trecut managerului Beatles, Brian Epstein. John Lennon a locuit acolo cu prima sa soţie, Cynthia, la scurt timp după ce s-a căsătorit cu ea în 1962.

O vreme, casa a fost inclusă într-un tur turistic pentru fanii The Beatles. Ghidul Jay Riley ne informează că în acest apartament, John Lennon şi Cynthia şi-au petrecut luna de miere şi aici el a compus piesa Do You Want to Know a Secret.