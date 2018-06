Cine e baiatul misterios aflat cu Simona Halep la Londra

Halep s-a retras de la Eastbourne pentru a fi apta 100% pentru al treilea Grand Slam al anului.

Simona vine dupa victoria istorica de la Roland Garros si vrea sa continue seria buna de anul acesta, inceputa cu finala de la Australian Open. La Wimbledon, Simona a jucat semifinalele in 2014, insa de atunci nu a mai trecut de sferturi.

Halep s-a reunit cu Darren Cahill, alaturi de care se pregateste deja in Anglia.

La Wimbledon este si Andrei Pavel, care l-a adus pe el si pe fiul sau care locuieste in SUA.

In 2002, Pavel a plecat intre meciurile de la Roland Garros cu o masina inchiriata pentru a asista la nasterea fiului sau Marius in Germania, scrie doartenis.ro.

Simona Halep locuieste la Londra intr-o casa inchiriata, si nu in hotel. E noua moda in randul jucatorilor din circuitul mondial. In case private au parte de mai multa intimitate si ii stau alaturi pe cei apropiati fara agitatia din hotel.