Cluj-Napoca. La o nuntă, un drogat a încercat să facă moarte de om, însă bucătarul a reuşit să ascundă cuţitele!

Incident incredibil, vinerea trecută, cu ocazia nunţii unui cuplu de italieni, la localul DaVinci din Cluj-Napoca: un comesean, român neaoş, aflat sub influenţa acoolului şi a drogurilor a vrut să omoare cu orice preţ pe cineva şi a năvălit în bucătărie ca să caute un cuţit. Din fericire bucătarul a ascuns cuţitele, iar intervenţia agenţilor de pază de la o firmă de securitate a zădărnicit elanul tânărului cu forţele înzecite de la drog. Totuşi, agentul de 25 de ani de la firma de pază a încasat un pumn serios, de la unul din prietenii drogatului, „oripilat” de tratamentul ce i se acorda acestuia!

Sas Marton e un tânăr în vârstă de 25 de ani, cu un fizic herculean, angajat la firma „PP Protect” Cluj-Napoca. Acesta îşi masează, în răstimpuri, falca „atinsă” – spune el – de pumnul prietenului unui ins drogat, pe care el şi colegii lui îl imobilizaseră, la pământ, în noaptea de vineri a săptămânii trecute. Povesteşte tânărul, cu sinceritate – după ce se aşează comod pe unul din scaunele sălii de aşteptare a I.M.L. Cluj: „Vineri, 15 iunie, pe la ora 21.50 am fost chemaţi prin buton de panică, la restaurantul „DaVinci”, din cartierul „Bună Ziua”, ca să rezolvăm o situaţie dificilă cu un drogat aflat în delir şi care încearcă să ia la bătaie pe toată lumea. Am ajuns acolo în circa trei minute şi am identificat un băiat de vreo 25-30 de ani, pirpiriu, până-n 60 de kg – însă cu o forţă uriaşă, căpătată mai mult ca sigur de la droguri, dar după cum am înţeles acesta consumase şi alcool. Era foarte agitat, în bucătărie, turbat că nu găsise un cuţit prin sertare ca să omoare pe cineva. Din fericire bucătarul, prevăzător, a ascuns la timp cuţitele, altminteri cine ştie ce tragedie s-ar fi produs în noaptea aceea”. În continuare, tânărul şi cei trei colegi ai săi l-au scos din bucătărie pe insul recalcitrant, aflat în delirium traemens dar prietenii acestuia i-au rugat pe agenţii firmei de pază să-i lase pe ei să se ocupe de prietenul lor, la care agenţii s-au conformat. Însă intervenţia acestora a fost inutilă fiindcă omul nu mai cunoştea pe nimeni – ba, mai mult, şi-a continuat recitalul, cu forţe parcă renăscute. „Atunci am intervenit noi, de data aceasta decisiv şi l-am pus pe burtă, în aşteptarea poliţiei. Însă, culmea, în timp ce mă aflam peste individ şi-l ţineam strâns, au sărit la mine trei prieteni de-ai acestuia, iar unul dintre ei mi-a ars un pumn puternic în falcă. S-au calmat spiritele abia după ce un coleg a folosit spray-ul lacrimogen din dotare, iar insul băut şi drogat imobilizat din nou, deoarece după ce am fost lovit acesta scăpase. A venit la un moment dat şi iubita lui, să-l calmeze, însă acesta a muşat-o atât de puternic de mână încât aceasta urla de durere, totul în timp ce noi îi dădeam palme individului, s-o lase. De asmenea, îi puneam tot timpul şi perne sub cap, să nu se lovească, dar el le muşca sălbatic şi le arunca deoparte”, explică în continuare Marton. În continuare, deşi au apărut şi poliţiştii, prietenii insului agresiv au avut o atitudine batjocoritoare şi faţă de oamenii legii, care-l încătuşaseră între timp pe individ. Curând, la faţa locului a venit ambulanţa, iar medicul a hotărât să-l transporte direct la Psihiatrie. După câteva minute a venit o altă ambulanţă, care l-a transportat pe Marton la U.P.U., unde medicii i-au tratat leziunile la articulaţii şi contuziala mandibulă cu care omul s-a ales de pe urma luptei corp la corp cu insul agresiv şi a pumnului încasat de la prietenii lui. Cât despre cel care-l lovise pe Marton, acestuia poliţiştii i-au luat datele personale şi urmează să-l ia la întrebări mai amănunţit, după ce tânărul agent al firmei de pază şi intervenţie va depune plângere penală. În continuare, Marton se revoltă, pe deplin justificat: „Se tot spune despre noi că suntem violenţi, şi aşa mai departe – fără să se ţină însă cont că reprezentăm de multe ori, ultima soluţie de rezolvare a unei situaţii extreme. Iar în cazul ăsta vă daţi seama ce s-ar fi întâmplat dacă individul reuşea să pună mâna pe un cuţit de bucătărie, ar fi comis un adevărat măcel”!

„E vorba de o agresiune comisă asupra unui agent de pază, comisă de un cetăţean care a fost identificat. Victima a primit îndrumări iar dacă va depune plângere se vor face cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire şi alte violenţe. Cei implicaţi în tulburarea liniştii publice au fost de asemenea identificaţi şi vor fi sancţionaţi, conform Legii 61/1991. Este vorba de trei persoane”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.