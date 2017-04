Clujul i-a adus împreună pe ”judecătorul din jacuzzi”, fostul adjunct al IPJ Cluj condamnat penal şi un arendaş de 500 de ha

După ce a luat în arendă aproximativ 500 de hectare de teren agricol, firma Garden Construct din Apahida a intrat în insolvenţă pentru că afacerile nu mai mergeau. Societatea este deţinută de Monica Tuşa şi administrată de tatăl ei, Vasile Tuşa. Această societate a făcut afaceri cu judecătorul clujean Gabriel Năsui, cunoscut în presa locală ca fiind ”judecătorul din jacuzzi”, care a deschis un proces împotriva firmei. De asemenea, Vasile Tuşa este partener de afaceri cu Rareş Prodan, patronul clinicii medicale Blue Life, care, la rândul lui a făcut afaceri cu fostul şef al poliţiei rutiere clujene şi fost adjunct al IPJ Cluj, Alexandru Mureşan, condamnat la aproape trei de închisoare cu suspendare.

Firma Garden Construct din Apahida a fost până de curând cea mai mare societate din domeniul peisagisticii din Cluj asigurând, în perioada 2008 – 2011, serviciile din profilul ei de activitate la centrul comercial Vivo (fostul mall Polus, n.red.).

Societatea este deţinută de Monica Tuşa, fiica lui Vasile Tuşa, care este administrator. Potrivit datelor preliminare din dosarul de insolvenţă, de la încetarea contractului cu Polus, familia Tuşa s-a reprofilat pe sectorul agricol, a ajuns să ia în arendă 500 de hectare de teren agricol în judeţul Cluj, dar afacerea nu a mers pentru că… terenul nu era fertil!

Vasile Tuşa s-a ocupat şi de amenajarea locuinţelor cu proprietari celebri. Firma a fost contractată de judecătorul Gabriel Năsui, care acum este judecător la Curtea de Apel Cluj, după o mutare disciplinară prin instanţele din Alba Iulia.

Pentru că Tuşa a întârziat cu lucrările la una dintre locuinţele magistratului Năsui, cea din cartierul Gheorgheni, cel din urmă a încercat să pună mâna pe un apartament care îi aparţine lui Tuşa. Nasui l-a dat în judecată pe Tuşa ajungând să îi ceară, drept despăgubiri, un apartament în Apahida pentru un acont de 15.000. La prima instanţă, judecătorului Năsui i-au fost respinse cererile, iar la instanţa superioară pretenţiile magistratului au avut acelaşi ”succes”.

Tupeu de magistrat

În 2010, judecătorul Năsui a cumpărat o casă pe strada Venus, iar pentru că locuinţa nu-i satisfăcea nevoile, a decis să o renoveze şi să o extindă. În acelaşi an, l-a cunoscut pe Vasile Tuşa, cu care s-a înţeles să îl angajeze pentru lucrare. Acontul a fost de 15.000 de lei, iar la finalizarea lucrării, magistratul trebuia să îi plătească 25.000 de euro. Năsui spune că lucrările trebuiau să înceapă la sfârşitul lui martie 2011, dar pentru că Tuşă a întârziat începerea lucrărilor, judecătorul clujean a cerut rezilierea contractului şi un apartament pe care îl are Vasile Tuşa.

“Pârâtul (Vasile Tuşa, n.red.) a garantat reclamantului (Gabriel Năsui, judecător la Curtea de Apel Cluj, n.red.) în prezenţa martorului că în cazul în care nu va realiza lucrările la casa reclamantului, sau dacă lucrările finalizate nu vor fi de calitate, reclamantul devine proprietarul oricărui dintre apartamentele blocului edificat în Apahida. Este adevărat că părţile nu au încheiat un înscris cu privire la plata avansului şi la garantarea edificării cu oricare dintre apartamentele edificate de către pârât. Însă această înţelegere există şi va fi probată cu martori”, spunea judecătorul Năsui în cererea de chemare în judecată.

Pentru că Vasile Tuşa garantase cu apartamentele respective pentru un împrumut de peste 400.000 de lei, astfel încât, judecătorul Năsui a chemat şi banca în proces.

Pe de altă parte, Tuşa spune că a lucrat pentru cei 15.000 de lei şi că o asemenea înţelegere nu a existat niciodată. “În baza acestui contract încheiat între reclamant şi SC Garden Construct s-au prestat lucrări de construcţie conform devizului, lucrări a căror valoare exced sumă pretinsă de reclamant. Nu are nici o susţinere reală afirmaţia făcută cum că i-aş fi promis un apartament în schimbul sumei de bani pretinsă. O asemenea discuţie nu a avut loc între noi”, arată Tuşa în cadrul proceselor care au urmat. Conform devizului Tuşa a lucrat împreună cu angajaţii la dezafectarea şi pregătirea şantierului pentru a începe lucrările. Conform unor informaţii, Tuşa a refuzat să mai lucreze la casa lui Năsui pentru că o parte dintre lucrări ar fi fost şi de demolare a unor pereţi, iar judecătorul clujean nu avea autorizaţie pentru acest gen de lucrări, el obţinând doar o autorizaţie de construcţie.

Lumea este mică, iar tentaţiile mari!

În cadrul firmei 5 Best Agricola SRL, firmă care se ocupă de cultivarea cerealelor. Chiar dacă nu are declarată nici o cifră de afaceri şi merge pe minus din 2009, anul în care s-a înfiinţat, firma nu a intrat nici în insolvenţă şi nici în faliment! La această firmă Vasile Tuşa este asociat alături de ILIES RAMON DECEBAL, ROSU RADU OVIDIU, NEAMT MARIUS SEVER, PRODAN RARES SEBASTIAN.

Pentru că, potrivit unor surse, Clujul nu este decât un sat mai mare şi oamenii se ştiu între ei, Rareş Prodan, care este şi patronul clinicii Blue Life, a făcut afaceri cu soţia fostul şef al poliţiei rutiere clujene şi fost adjunct al IPJ Cluj, Alexandru Mureşan. Împreună cu alţi doi parteneri, Melinda Mureşan, soţia fostului şef de poliţie, şi Prodan Rareş au cumpărat un teren pe strada Nicolae Drăgan. Ca urmare, s-au încheiat două contracte, unul la notar pe suma de 80.000 de euro, unul secret, care stipula că valoarea reală a terenului este de 200.000 de euro, iar diferenţa avea să fie achitată sub forma a două apartamente în imobilul ce urma să fie edificat pe terenul respectiv. Proprietarul terenului povesteşte că în afara celor 80.000 de euro nu a mai văzut niciodată nici vreo diferenţă de bani şi nici cele două apartamente promise, deoarece cumpărătorii terenului au vândut altora toate apartamentele din blocul construit pe terenul cumpărat de la el.

În urmă cu doi ani, Fostul şef al Poliţiei Rutiere Cluj, comisarul şef în rezervă Alexandru Mureşan, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la doi ani şi unsprezece luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost găsit vinovat de înşelăciune.

Totodată, Mureşan va trebui să plătească cu titlu de despăgubire suma de 83 de mii de euro către o bancă şi să presteze pe parcursul a 60 de zile muncă în folosul comunităţii în cadrul Asociaţiei Filantropică Medical – Creştină Cluj – Napoca sau la Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Sentinţa este definitivă, nemaiavînd nicio cale de atac. Alexandru Mureşan a fost trimis în judecată în iunie 2013, pentru fals şi înşelăciu

Ariditatea i-a secat afacerea din agricultură

Potrivit raportului preliminar privitor la cauzele care au dus la insolvenţa firmei Garden Construct, faptul că terenurile arendate au fost aride a dus la colapsul financiar. ”În anul 2011, societatea a încheiat contracte de arendă pentru o suprafaţă de 90 ha. Ulterior, pe perioada anilor 2012-2016, societatea a crescut treptat, dar semnificativ suprafaţa agricolă cultivată, de la 200 ha în 2013, la 300 ha în 2013, ajungând în prezent la suprafaţa de aproximativ 500 ha, cultivate cu grâu, porumb, floarea soarelui în localităţile învecinate sediului său: Cojocna şi Suatu. Pentru ca o societate debutantă în domeniul agriculturii să atingă o producţie la cote superioare, este necesar pe de o parte de o finanţare corespunzătoare, iar pe de altă parte de un teren fertil. (…) Întrucât terenurile cultivate de către societatea Garden Construct se află intr-o zona de podiş, timpul necesar culturilor să ajungă la maturitate este mai îndelungat decât cel necesar culturilor din zona de câmpie, astfel că societatea s-a aflat in imposibilitate obiectivă de a onora termenele de rambursare a creditelor furnizor contractate. (…)Toate aceste investiţii necesare pregătirii solurilor in vederea obţinerii unei producţii optime au obligat societatea la o serie de cheltuieli care s-au ridicat in perioada 2011 – 2014 aproximativ la valoarea de 400.000 euro. Începând cu anul 2016, cheltuielile curente cu fertilizarea solurilor s-au redus semnificativ, terenul are o fertilitate mult mai crescută datorită lucrărilor efectuate in anii anteriori, fapt ce se observă in producţia obţinută în anul 2016, care a fost la cote maxime”, se arată în document.