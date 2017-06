Conferinta Open Innovation 2.0 se ține pentru prima dată la Cluj Napoca

Conferinta Open Innovation 2.0 (OI2), un eveniment european care reuneşte experţi în inovare, creatori de politici publice, reprezentanţi ai mediului academic, practicieni şi persoane implicate în diverse aspecte ale inovaţiei şi antreprenoriatului, are loc marţi şi miercuri la Cluj-Napoca. Cluj-Napoca va găzdui de asemenea, în premieră, o serie de evenimente interconectate: un Dialog pentru Inovare, un Dialog cu Cetăţenii, Gala Premiilor Europene pentru Inovare „Luminary Award” şi Innovation Expo – o prezentare de proiecte si produse inovative. Directoratul-General al Comisiei Europene, DG Connect, Grupul pentru Strategie si Politici pentru Inovare Deschisa (OISPG), in parteneriat cu Comitetul Regiunilor, Primaria Cluj-Napoca, Institutul pentru Valoare in Inovare (IVI), ARIES Transilvania, iTech Transilvania Cluster, Consorţiul Clusterelor din Transilvania, Mastercard si Primaria Dublin au deschis procedurile de inscriere on-line la Conferinta „Open Innovation 2.0 2017” care va avea loc in Cluj-Napoca intre 13 – 14 iunie 2017. Evenimentul va avea loc la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca.

Fondata acum patru ani, Conferinta Open Innovation 2.0 (OI2) este un eveniment european de nivel inalt care reuneste experti in inovare, creatori de politici publice, reprezentanti ai mediului academic, practicieni si persoane implicate in diverse aspecte ale inovatiei si antreprenoriatului. Conferinta OI2 realizeaza o sinergie puternica intre subiecte precum Huburile de Inovare Digitala si activitatile IMM-urilor cu activitati in domeniul inovatiei, ale Start-up-urilor din sud estul Europei pe care DG Connect pune mare accent. “Conferinta ofera perspective practice si creeaza o punte intre teorie si practica la toate nivelurile”, a declarat Bror Salmelin – consilier pentru Sisteme Inovatoare la Comisia Europeana, Directoratul General pentru Comunicatii, Retele, Continut si Tehnologie (DG CONNECT) “Faptul ca municipiul Cluj-Napoca a fost ales sa gazduiasca aceasta Conferinta in 2017 reflecta recunoasterea eforturilor locale si regionale de a crea un ecosistem deschis si functional”, a declarat Emil Boc – primarul Municipiului Cluj-Napoca. ”Companiile si start-up-urile din Cluj si din Transilvania au un potential foarte mare de inovare, iar primele rezultate au inceput sa apara, de accea conferinta este o ocazie foarte buna sa aratam ce am facut pe acest plan. De asemenea, este o oportunitate extraordinara pentru companiile si organizatiile locale sa invete, sa se cunoasca cu cei din Europa si sa initieze noi legaturi” a declarat Bianca Muntean, director executiv al ARIES Transilvania, iTech Transilvania – clusterul de IT care alaturi de municipalitate a adus aceasta conferinta la Cluj-Napoca. Agenda evenimentului In plenul evenimentului se vor discuta exemple de politici nationale de dezvoltare, ca de exemplu politica de inovare deschisa a Austriei, exemple de creare de ecosisteme, in contextul transformarii industriale, precum si diseminarea de informatii privind inovatia deschisa, prin crearea de Huburi de Inovare Digitala si implicarea cetateneasca in proiecte pilot si experimente sociale la scara mare.

Evenimentul are o serie de invitati confirmati, precum prof. Piero Formica, care va vorbi de subiecte precum renasterea inovatiei, directorul Peter Droell de la Comisia Europeana, care va aborda tema reinnoirii industriale, precum si Michaela Magas, femeia antreprenor a anului 2016, care va prezenta idei despre „industry commons„. Prof. Noburu Konno, reprezentatul Retelei Japoneze pentru Inovare, alaturi de Ralph Dum reprezentantul DG-Connect privind programul inovativ STArts – „science technology and art”, altaturi de multi altii vor oferi contexte specializate pentru schimburi de idei si expertiza. Audienta este formata dintr-un mix echilibrat al celor patru grupuri de interese care formeaza spirala cvadrupla numita ”the Qvadruple Helix„ – in care sunt incluse industria, domeniul academic, sectorul public si societatea civila. Interactivitatea este asigurata de structura evenimentului de-a lungul a doua zile pline de insipratie. Printre subiectele marcante ale conferintei se numara conceptul VICA (volatilitate, incertitudine, complexitate si ambiguitate), discutiile despre importanta conceptului de Serendipitate in inovare (importanta ”descoperiri intamplatoare”), a progarmului inovativ STArts (imbinarea stiintei, tehnologiei si artelor pentru obtinerea progresului tehnologic, al inovatiei) – accentuand interactiunile dintre aceste domenii, transformarea digitala a societatii si industriilor, ”radarul inovatiilor”si bune practici ale ecosistemelor Open Innovation 2.0. A cincea editie a prestigioasei Innovation Luminary Awards Gala Dinner va avea de asemenea loc la finalul primei zile a conferintei. Accesul la eveniment se va face doar in baza unei invitatii, dar va putea fi relatat in intregime in media si prin intermediul retelelor de socializare (https://www.facebook.com/OISPG si https://twitter.com/OISPG ).

Conferinta Open Innovation 2.0 2017 din Cluj-Napoca va fi principalul eveniment dintr-o serie de activitati: conferinta va fi precedata de Dialogul pentru Inovare (10-11 iunie 2017) si Dialogul cu Cetatenii gazduit de presedintele Comitetului Regiunilor, Markku Markkula si primarul Emil Boc in data de 13 iunie. Cu ocazia Conferintei OI2 se va prezenta si o expozitie pe teme de inovare care va oferi vizibilitate proiectelor si activitatilor legate de inovatia deschisa, oferind exemple de bune practici ce pot fi multiplicate, atat la Cluj cat si oriunde in lume.

Despre OISPG Grupul pentru Politici si Strategii de Inovare Deschisa (OISPG) sustine politicile pentru Inovare Deschisa in cadrul Comisiei Europene. OISPG lucreaza in stransa colaborare cu Comisia Europeana (@DigitalAgendaEU). Filosofia OISPG imbratiseaza paradigma Inovarii Deschise 2.0: crearea de sisteme de inovare deschisa in care procesul serendipitatii se manifesta pe deplin. Membrii OISPG cred ca implicarea directa a cetatenilor in procesul de inovare permite crearea rapida de prototipuri in viata reala. Crearea unui prototip este metoda cea mai rapida si mai eficienta de a promova o idee. Prototiparea va stimula antreprenoriatul in Europa, va crea locuri de munca si va incuraja cresterea sustenabila la nivel de economie si societate. in consecinta, OISPG sugereaza actiuni variate de inovare deschisa si abordari pentru industrie si alti parteneri in inovare pentru a stimula si a intari competivitatea.