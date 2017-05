Consiliul Civic Local:Timisoara e mai tare decat Clujul!

În cadrul Consiliului Civic Local din Cluj Napoca s-a facut un studiu comparativ intre capacitatile de dezvoltare ale oraselor Cluj Napoca si Timisoara. In urma unor analize tehnico-economice, s-a stabilit ca Timisoara surclaseaza Clujul.

Capacitatea timisorenilor de a crea locuri de munca este mai mare – la un nivel al densitatii populatiei mai mare in judetul Cluj (o populatie mai mare raportat la o suprafata mai mica) numarul de salariati in companiile clujene este cu aproape 50.000 de persoane mai putin decat in judetul Timis, in consecinta si numarul somerilor inregistrati in judetul Cluj este aproape dublu fata de numarul celor din judetul Timis.

Firmele din Timis sunt mai bine organizate, mai eficiente, oamenii mai harnici – numarul de firme active in judetul Cluj este cu 15% mai mare, insa cifra de afaceri generata de acestea este cu 8,75% mai mica, iar profitul net cu aproape 35% mai mic decat cel al firmelor active din judetul Timis. In consecinta si PIB-ul pe locuitor este mai mare in judetul Timis cu 48% fata de cel din Cluj.

La un nivel al productivitatii mai reduse, salarul mediu net este mai mare in judetul Cluj, si datorita ramurilor economice dominante, evidentiind si o diferenta de mentalitate – in timp ce Timisul e profilat pe munca, pe industrie, Clujul pe expediente, servicii.

Clujul este mai dezvoltat in domeniul universitar, IT, Banci & asigurari, in timp ce Timisul in multinationale & productie, respectiv agricultura, avand o suprafata arabila de peste 3 ori mai mare.

Daca masuram interesul pentru judet in numarul de consulate si centre culturale, Timisul sta si la acest capitol mult mai bine, avand 14 asemenea institutii, fata de 6 in Cluj.

Daca ne uitam la municipiile celor doua judete, Cluj-Napoca, cu o suprafata mai mare, are un buget mai mic decat Timisoara. Timisoara exceleaza la venituri nefiscale (chirii, concesiuni) aferente veniturilor obtinute gratie proprietatilor detinute de catre Primarie, nivelul acestora ajungand la 326 mil. lei, in schimb la Cluj-Napoca aceasta suma ajunge numai la 38 mil. lei. Aceste sume sunt consecinta faptului ca municipalitatea noastra si-a vandut foarte multe din proprietatile detinute, iar banii au fost cheltuiti si nu investiti.

In schimb, Clujul exceleaza la capitolul veniturilor fiscale, mai ales cele catre persoane fizice, ceea ce inseamna taxe si impozite multe – in timp ce Timisoara si-a pus proprietatile sa genereze venituri, Clujul si-a inpovarat populatia.

Si la capitolul fondurilor EU accesate Timisoara sta mai bine, in timp ce Clujul are 45 mil. lei accesate, Timisoara a accesat 232 mil. lei. Din pacate proiectele cu adevarat importante ale comunitatii clujene nu au fost abordate inca (ex. Zona Metropolitana)