Cornel Coca Constantinescu (ASF) – Intermediarii, rol activ în creșterea densității și a gradului de penetrare a asigurărilor

Prezent astazi la conferinta anuala PRBAR, vicepresedintele ASF Cornel Coca Constantinescu a declarat:

”Rolul intermediarilor va deveni mai complex odata cu implementarea Directivei IDD transpusa in legislatia nationala, iar in centrul preocuparilor se va afla consumatorul si necesitatea de protejare a acestuia prin diverse mecanisme, precum promovarea unei conduite oneste si transparente in relatia cu clientii.

Transparenta in relatia cu clientul nu se rezuma numai la informatii standardizate cu privire la produse, ci se refera si la furnizarea de informatii cu privire la calitatea in care lucreaza intermediarii, la posibilele conflicte de interese si la natura remuneratiei. In acest context, o atentie deosebita trebuie acordata aspectelor ce tin de competenta si de formare profesionala, pentru a administra corect relatia dintre asigurat si asigurator.

O abordare noua cu scopul de a proteja asiguratii, se distinge si in cazul distributiei produselor de asigurare de viata, produselor de investitii bazate pe asigurari, in care riscul este asumat de catre asigurat. Intermediarii vor avea responsabilitati cu privire la caracterul adecvat al produsului la nevoile si posibilitatile clientilor.

Pentru dezvoltarea sustenabila a pietei asigurarilor este necesara promovarea produselor facultative si dezvoltarea impreuna cu asiguratorii a unor produse care sa raspunda necesitatilor unei categorii de clienti in directa legatura, inclusiv cu capacitatea financiara a acestora. Raspunsul la aceasta problematica ar putea fi reprezentat de produsele de tip microasigurari, care ar corespunde mai bine in anumite situatii atat nevoilor, cat si posibilitatilor potentialilor asigurati si ar sprijini asiguratorii in diversificarea ofertelor de asigurare cu produse mai facil de intermediat.

Consider ca intr-o mare masura dezvoltarea acestui domeniu depinde de activitatea intermediarilor, de calitatea serviciilor furnizate, de echilibrul de care trebuie sa dea dovada in relatia cu clientii.

Apreciez ca oportunitatea creata de prevederile legale privind manufacturarea de produse de asigurare va deschide noi orizonturi profesionale si va permite cresterea sustenabila a profitabilitatii, odata cu cresterea densitatii si a gradului de penetrare a asigurarilor”.