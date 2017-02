Crizele șefului APIA Cluj, Adrian Zaharia, costă 40.000 de euro

Magistrații de la Curtea de Apel Cluj au decis că șeful APIA Cluj a concediat-o ilegal pe Gabriela Mateiu și i-au acordat femeii despăgubiri de aproximativ 40.000 e euro, bani care vor fi plătiți din fondurile bugetate ale APIA, și nu din buzunarul lui Zaharia. MATEIU GABRIELA TATIANA, va trebui reintegrată în funcția pe care o deținuse anterior și recompensată cu salariile care i s-ar fi cuvenit din 2013, când a fost concediată de Zaharia. Gazeta de Cluj a prezentat faptul că în cadrul APIA Cluj Zaharia ia decizii discreționale, sancționează membrii de sindicat, pentru ca oamenii să plece iar posturile rămase libere să poată fi ocupate de cei aleși de Zaharia. Cei care au depus plângeri prealabile împotriva lui Zaharia spun că șeful APIA Cluj se bazează pe faptul că procesele în contencios administrativ pot dura ani întregi și că el nu poate fi tras la răspundere imediat.

Potrivit sentinței Curții de Apel Cluj emise la mijlocul acestei luni, Gabriela Mateiu, fost angajat al APIA Cluj care a fost demis abuziv de șeful instituției, Adrian Zaharia, va fi reangajată la APIA Cluj și va primi despăgubiri salariale. ”Admite recursul declarat de reclamanta Mateiu Gabriela Tatiana împotriva sentinţei civile 1781 din 30.05.2016 pronunţată în dosarul nr. 3856/117/2014* al Tribunalului Cluj pe care o casează în tot şi în rejudecare, admite acţiunea şi dispune anularea Deciziei nr. 244/20.12.2013 emisă de pârâtă (APIA Cluj, n.red.). Dispune reintegrarea reclamantei în funcţia publică deţinută, obligă pârâta la plata către reclamanta a unei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, calculate de la data de 03.01.2014 până la data reintegrării în funcţie. Respinge recursul formulat de reclamant împotriva încheierii din data de 16.05.2016. Definitivă”, arată soluția pe scurt a sentinței. În urma recalculării salariilor, Mateiu va primi aproximativ 40.000 de euro.

”Am fost șeful Serviciului Economic din cadrul APIA Cluj înainte de numirea domnului Zaharia, adică în 2013. Am spus că nu mă implic în lucruri ilegale și am fost detașată, cu un copil minor, la Ialomița. Când am revenit la Cluj, m-a detaşat imediat la Dej, iar apoi la Huedin. Însă am câştigat din nou și când m-am întors la serviciu, aveam un birou cu un singur scaun, fără masă sau calculator. Domnul director mi-a răspuns că mi-a asigurat resursele necesare la Dej. Când a văzut că nu mă poate trimite pe unde vrea, ca să scape de mine a restructurat APIA Cluj, a desfiinţat Serviciul Economic şi am fost concediată”, spune Mateiu.

Controalele trec, Zaharia rămâne înșurubat în post

Anul acesta, APIA Cluj a fost controlată de corpul de control al Ministerului agriculturii care a găsit multe nereguli în cadrul instituției. Inițial, Zaharia a fost detașat la șefia APIA Giurgiu, însă el a umblat cu jalba în proțap pe la București și a motivat dorința de a reveni la Cluj prin faptul că trebuie să aibă grijă de părinții lui bătrâni și concubina lui a rămas însărcinată. Cu toate acestea, trebuie remarcat că concubina a fost angajata lui, iar tatăl lui Adrian Zaharia încă mai predă la USAMV unde, potrivit surselor menționate anterior, îi și ține locul atunci când fiul lui nu poate ajunge la universitate.

Decizia respectivă a intrat în vigoare din data de 16 septembrie, dată la care Zaharia a redevenit șeful APIA Cluj.

Însă, problemele lui sunt departe de final. De curând, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a întocmit un raport de evaluare a modului în care au fost făcute angajări în cadrul APIA Cluj. Potrivit raportului de control emis în cursul acestei luni, din 2013 până în 2016 la APIA Cluj au avut loc 23 de concursuri de recrutare în urma cărora au fost ocupate 29 de funcții publice vacante. Potrivit documentelor, toate aceste angajări au fost făcute fără respectarea normelor legale prevăzute de legislație. În raportul corpului de control s-a descoperit cum autoturismele utilizate de Adrian Zaharia nu au instalat sistem GPS, de altfel, nici autoturismele utilizate de Gheorghe Șerban sau directorii adjuncți Ioan Merca și Florin Bota nu au fost dotate cu respectiva aparatură. Deplasările lui Adrian Zaharia la și de la USAMV pentru îndeplinirea îndatoririlor didactice se fac cu autoturismele CJ APIA Cluj. Deplasările cu autoturismele APIA Cluj ori proprietatea personală a lui Adrian Zaharia, cu sau fără însoțitor, dar cu decontarea cheltuielilor de carburanți, cantități necuprinse în cote, a cheltuielilor de cazare, diurnă, s-au făcut fără aprobările legale ale directorului general APIA București.

Potrivit raportului, pe parcursul anului trecut, Nicolaie Morar, șoferul lui Adrian Zaharia, a consumat, conform unor procese verbale, peste 25.000 de litri de combustibil.

Zaharia cu batista pe țambal

Reporterii Gazeta de Cluj l-au sunat pe șeful APIA Cluj, Adrian Zaharia, pentru a-l întreba dacă, cel puțin, plata onorariului avocațial îl va plăti în nume personal, ținând cont că decizia de concediere a fost una personală, Mateiu nefiind ”victima” unui val de concedieri colective din cadrul APIA. Cu toate acesta el nu a răspuns până la închiderea ediției pentru a își exprima punctul de vedere. Angajații APIA Cluj care fac parte și din sindicat spun că Adrian Zaharia, șeful instituției, a început o ”vânătoare de vrăjitoare” prin tăieri salariale și mutări disciplinare împotriva lor pentru a îi face pe oameni să renunțe la posturile pe care le ocupă. Sindicaliștii mai spun că Zaharia urmărește vacantarea posturilor ocupate de membrii de sindicat pentru ca ele să fie ocupate de apropiații directorului Zaharia.

APIA Cluj a ajuns feuda lui Zaharia

Încă din 2014, Gazeta de Cluj prezenta cum angajații din cadrul APIA Cluj se plâng de modul în care șeful instituției, Adrian Zaharia a transformat instituția într-o feudă a Partidului Conservator. O parte dintre liderii sindicali se plâng de faptul că Zaharia pune presiune pe angajați pentru ca aceștia să se înscrie în sindicatul condus de Ovidiu Rațiu, văzut în APIA Cluj ca fiind omul lui Zaharia. Gazeta de Cluj a prezentat cum APIA Cluj a fost transformată în ”vehiculul de campanie” al conservatorilor clujeni, ținând cont de faptul că majoritatea persoanelor angajate în ultimul timp fac parte din organizația ”Tineretul Conservator” din Cluj Napoca.

Sebastian Albescu