Cum s-au dat de gol trei tineri care au spart o mașină în Gheorgheni

Trei tineri, printre care și un minor, au fost prinși de polițiști după ce au spart o mașină în cartierul Gherogheni.

Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Cluj, la data de 10 mai, în jurul orei 03.00, poliţiştii, în timp ce se aflau în serviciul de patrulare pe strada Herculane, au depistat trei persoane de sex masculin care s-au ascuns la vederea lor după nişte autoturisme, conform monitorulcj.ro.

Poliţiştii i-au legitimat pe cei trei, iar ulterior, la controlul corporal, s-a găsit asupra lor mai multe bunuri şi suma de 110 lei.

“În urma efectuarii unor verificari în zonă, s-a constatat ca sub autoturismul după care era ascuns unul dintre ei se afla un detector de radar, iar la aproximativ un metru de acesta o surubelniţă. Fiind întrebati cu privire la provenienţa obiectelor şi valorilor găsite asupra lor şi cu privire la cele găsite sub masină, aceştia au răspuns că au deschis o mașină, autoturism care a fost identificat în apropiere. Cei trei, cu vârste cuprinse între 17 şi 24 ani, din judeţul Bistriţa –Năsăud, au fost conduşi la sediul Secţiei 3 Poliţie în vederea continuarii cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat”, transmite IPJ Cluj.