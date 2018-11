Veste rea pentru Simona Halep

Darren Cahill, antrenorul australian, a anuntat ca nu va mai continua colaborarea cu Simona Halep in 2019.

„Aş vrea să anunţ că nu voi mai continua parteneriatul cu Simona în 2019 strict din motive familiale. După ce m-am gândit mult şi am discutat mult, după mulţi ani cu peste 30 de săptămâni pe drumuri departe de familie, am decis să iau un an sabatic, pentru a fi mai mult alături de copiii mei. Mulţumesc Simonei pentru patru ani minunaţi. Personalitatea ei, etica ei, generozitatea şi profesionalismul au făcut să fie o plăcere să fiu antrenorul ei. Este o tânără minunată şio persoană pe care o respect enorma, ceea ce înseamnă mai mult decât orice rezultat. Practic am avut serviciul de vis şi îi mulţumesc că a făcut posibil acest lucru. Îi urez lui Simo să continue cu succesul şi abia aştept să o susţin anul viitor. O menţiune specială pentru Theo Cercel, Andrei Cristofor şi Virginia Ruzici, cărora le mulţumesc pentru sprijin, încredere, prietenie şi munca minunată. Şi în final, fanilor români. Sunteţi cei mai tari. Mulţumesc că aţi adoptat un australian şi l-aţi făcut să se simtă ca unul de-al vostru. Mulţumesc” – Darren Cahill