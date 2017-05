Datorită cheltuielilor nejustificate, Ministerul Turismului vrea să desființeze actualele birouri de promovare din străinătate

„Contrar tuturor normelor in vigoare aplicabile misiunilor externe, la nivelul reprezentantelor externe ale Ministerului Turismului nu a existat un plafon maxim al cheltuielilor pentru chirie, ci a fost doar o conditie referitoare la suprafata admisa, care, conform raportului Curtii de Conturi, nici aceasta nu a fost respectata de unii angajati ai acestor birouri. S-au constatat, de asemenea, discrepante majore la chiriile pentru birouri si locuintele angajatilor intre reprezentante din tari comparabile ca nivel de trai, acestea variind intre 1347 Euro si 5357 Euro/ luna. Astfel, s-a ajuns la situatia ca peste 70% din totalul bugetului alocat birourilor externe sa reprezinte cheltuieli cu chiriile. Unele reprezentante nu au prezentat, la solicitarea conducerii institutiei, contractele de inchiriere a spatiilor sau anexele la acestea pentru prelungirea duratei lor”, se precizeaza in comunicat.

Ministerul Turismului mai spune ca parte importanta a cheltuielilor facute de reprezentantele externe ale Ministerului Turismului nu au fost inregistrate in contabilitatea institutiei, facandu-se deconturi fara documente justificative in spate. Pe parcursul anilor, suma nejustificata a ajuns la peste 500.000 Euro.

„Considerand nefireasca si ilegala situatia constatata, Ministrul Turismului Mircea-Titus Dobre a decis sa procedeze la schimbarea in profunzime a modului de organizare a activitatii de reprezentare a Romaniei in domeniul promovarii turistice a tarii noastre in strainatate”, se arata in comunicat.

Actualele birouri de promovare din strainatate vor fi desfiintate, urmand ca in 90 de zile angajatii acestora sa fie rechemati de la post. In aceasta perioada, Minsiterul Turismului, impreuna cu Minisetrul Afacerilor Externe si Ministerul Muncii, vor elabora un statut al angajatilor din reprezentantele de promovare turistica externe si un regulament de concurs, in baza caruia sa fie ocupate aceste posturi. Viitorii angajati externi vor avea un mandate de 4 ani, evitandu-se astfel situatia de angajati pe perioada nedeterminata ai acestor birouri (SUA- 23 ani, Austria- 17 ani, Rusia- 16 ani, Germania- 12 ani, Franta si Italia- 10 ani, Polonia- 8 ani, Anglia- 5 ani), fara un control real al activitatii lor si fara o imagine clara a eficientei la post.

Ministerul Turismului sustine ca reprezentantii din cadrul birourilor de promovare turistica a Romaniei vor beneficia de autonomie administrativa, dar activitatea lor fi coordonata de sefii misiunilor diplomatice din tarile in care se va considera necesara prezenta institutionala a Ministerului Turismului. De asemenea, Ministerul Turismului va decide relocarea unor birouri de promovare turistica in tari care pot fi furnizoare de turisti pentru Romania (de exemplu, tarile scandinave si BENELUX), dar numarul total al reprezentantelor externe va ramane de 14.

„Pentru optimizarea cheltuielilor, Ministerul Turismului va analiza cu MAE oportunitatea gazduirii unor birouri de promovare turistica externa la sediile misiunilor diplomatice. Actualii reprezentanti de la birourile externe vor fi rechemati in tara si vor avea statutul de angajati ai ministerului Turismului, avand posibilitatea de a participa la concursul organizat pe parcursul acestui an”, se mai arata in comunicat potrivit Hotnews.

„Masura este luata in contextul in care Ministerul Turismului isi asuma responsabilitatea eficientizarii activitatii la nivelul intregii institutii, si isi propune ca promovarea Romaniei ca destinatie turistica in lume sa fie facuta dupa reguli clare, coerente, conform normelor legale privind reprezentarea tarii in plan extern.

Necesitatea desfiintarii birourilor externe ale Ministerului Turismului si regandirii modului de reprezentare turistica pe plan international a Romaniei este data atat de analizele interne facute de la preluarea mandatului de catre Ministrul Mircea-Titus Dobre, cat si de datele relevate de raportul Curtii de Conturi privind activitatea fostului ANT in 2015. Institutia de control a constatat o serie de nereguli grave in privinta modului de functionare a birourilor de promovare externa si a cheltuirii banilor publici, care confirma rezultatul analizei interne facuta de conducerea Ministerului Turismului”, mai precizeaza Ministerul Turismului.