Discursul decanului Mihai Baco la Zilelor Baroului Cluj

Avocatul Mihai Baco, decanul Baroului Alba, a discutat in cadrul unei conferinte care a avut loc cu ocazia Zilelor Baroului Cluj, despre problemele cu care se confrunta avocatura in general, care a cazut in ultima perioada intr-un con de umbra fata de celelalte profesii juridice, arată cei de la BZC.ro. Potrivit acestuia, lipsa avocatilor stagiari este cauzata de faptul ca tinerii absolventi de drept nu mai vad in avocatura o profesie stabila din punct de vedere economic, fapt care ii determina sa opteze pentru celelalte institutii din sistemul judiciar.

„Sunt doua barouri care sunt extrem de importante si cautate in cadrul UNBR: Bucurestiul si Clujul. Bucurestiul, cu 12.000 de avocati, este, dupa cum era si normal, orasul din care se da ora exacta, e altceva. Apoi este Clujul, care a devenit al doilea baroul al tarii.

In schimb, noi, barourile mai mici (Baroul Alba are aproximativ 300 de avocati), cu o lipsa acuta de avocati stagiari pentru ca a aparut un fenomen ciudat. Mai exact, daca in urma cu 10-15 ani exista o migratie catre profesia de avocat, cand veneau judecatori sau procurori spre avocatura, acum este tocmai invers. Eu, de pilda, cred ca am semnat vreo trei sau patru adeverinte pentru avocati care mergeau inspre profesia grefierilor(…)”, a declarat Mihai Baco la Zilele Baroului Cluj, care au avut loc la finele saptamanii trecute

Interventia completa a decanului Baroului Alba o puteti viziona mai jos: