Isi doneaza apartamentul de 2 camere, mobilat si pleaca in America. Anuntul este valabil pentru doritori!(GALERIE FOTO)

Nu este o gluma! O familie din București a ales să facă un gest uimitor, care pentru multi romani este greu de crezut. A postat un anunț pe internet in care scrie ca-si donează apartamentul unei persoane cu probleme financiare sau unui elev/student cu rezultate excepționale la învățătură, dar fără posibilități materiale.

Pe site-ul opece.eu, a apărut un anunț surprinzător:

Donez apartament 2 camere in Bucuresti

Donez unui caz social sau unei familii cu, copii care nu are o locuinta apartament cu 2 camere in Bucuresti zona Militari. Pretendentii donatiei trebuie sa faca dovada situatiei lor prin documente oficiale. De asemenea donatia se poate indrepta si catre un elev/student cu rezultate exceptionale la invatatura dar fara conditie materiala. Apartamentul se doneaza cu tot ce este in el. Daca te intrebi de ce ar dona cineva un aparatament in loc sa-l vanda, raspunsul este ca eu si familia mea avem mai mult decat putem cheltui plus ca ne mutam definitiv in S.U.A.

PENTRU A INTRA IN CONTACT CU PROPRIETARII DORITORII TREBUIE sa completeze un formular in subsolul pagini cu numele, telefonul, adresa de e-mail si mesajul prin care, pretendentii dovedesc ca se incadreaza in conditiile amintite mai sus. ATENTIE! NU LASATI MESAJELE AICI: TREBUIE SA INTRATI PE SITE-ul OPECE.EU SI SA COMPLETATI FORMULARUL DE ACOLO! MESAJELE DE AICI NU PRIMESC RASPUNS!

Gestul familiei din Bucuresti este incredibil mai ales ca cele mai multe persoane ar fi ales să îşi vândă locuinţa, nu sa o doneze.

Întrați deci pe site-ul opece.eu si inscrieti-va la un apartament gratis in Bucuresti!