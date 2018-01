După ce-au fost invitaţi la revelion, doi fraţi din Floreşti s-au trezit luaţi la pumni, din senin, de către gazdă!

Petrică şi Gheorghe sunt fraţi şi locuiesc în localitatea Tăuţi, comuna Floreşti. Cei doi – în vârstă de 39 de ani, respectiv 34 – au fost invitaţi în noaptea dintre ani la prietenul (până atunci) al lui Gheorghe, Adrian, de asemenea coleg de muncă al lui Petrică. După miezul nopţii, Adrian a uitat subit că invitaţii îi sunt prieteni apropiaţi şi i-a luat pe amândoi la pumni, lui Petrică dându-i şi un “supliment”, cu picioarele, după ce respectivul căzuse la pământ. Acum fraţii sunt hotărâţi să meargă până la capăt împotriva fostului lor prieten şi promit că nu se vor lăsa până nu-l vor obliga pe acesta să suporte consecințele faptei sale.

Petrică şi Gheorghe sunt doi tăuţeni cumsecade şi muncitori care aşteaptă sfioşi în faţa uşii cabinetului de consultaţii al I.M.L. Cluj. Sparge gheaţa Petrică, cel lovit mai serios în noaptea de revelion de către gazda lor din sat: “Muncesc împreună cu Adrian în construcţii şi până în noaptea de revelion am avut relaţii foarte bune cu el, iar fratele meu chiar o apropiată prietenie. În noaptea de revelion am ajuns după miezul nopţii, acasă la cel care ne invitase. Fratele meu se afla deja acolo, împreună cu prietena lui. La un moment dat, pe la ora două fără câteva minute a apărut prietenul unei verişoare de-a soţiei lui şi a dat muzica foarte încet, dându-ne cumva semnalul că s-a spart gaşca”. Supărat pe atmosfera existentă, Petrică i-a zis fratelui său că e cazul să se retragă fiindcă nu se află la priveghi. Însă, în momentul următor, imediat după ce şi-a luat haina din cuier, Petrică s-a trezit fulgerat de pumnul lui Adrian şi s-a prăbuşit la pământ într-o baltă de sânge, moment când agresorul a continuat să-l lovească şi cu picioarele. Aceeaşi soartă – doar puţin mai blândă – a avut-o şi fratele lui, Gheorghe, când a vrut să intervină în apărarea sa. Intervine în discuţie şi acesta, cel care până în noaptea fatidică se considera cel mai bun prieten al gazdei: “A fost ceva cu totul neaşteptat pentru noi, mai ales că eu i-am fost sprijin într-o mulţime de situaţii lui Adrian, în special când acestuia i-a murit fratele. Am fost acolo, lângă el – şi uite cu ce ne-am trezit acum din partea lui! Noi suntem hotărâţi ca după această umilinţă să nu dăm înapoi, ba, mai mult, să ne angajăm şi un avocat, pe lângă plângerea penală pe care i-o vom face la secţia de poliţie din comuna Floreşti ”. Curând, cei doi fraţi sunt invitaţi în cabinetul de consultaţii şi se întorc, fiecare, cu un certificat medico-legal, după cum urmează: Petrică – 8 zile de îngrijiri iar Gheorghe – 2. Apoi îşi împătură grijulii certificatele, chitiți cu orice preț să se îndrepte cât mai repede spre secţia de poliţie din Floreşti…