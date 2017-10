Elev din județul Cluj, lovit de mașină în drumul spre școală

Un accident de circulatie a avut loc in aceasta dimineata in jurul orei 7:50 pe strada 1 Mai din Dej, in apropierea Colegiului National „Andrei Muresanu”.

Un elev in varsta de 12 ani din Nima a fost acrosat de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. In urma apelului la 112, la fata locului s-a deplasat o ambulanta de la Dej, dar conform martorilor, pana la sosirea acesteia, baiatul a fost transportat la spital cu o alta masina. Politistii au testat-o cu aparatul etilotest pe soferita in varsta de 37 de ani, dar s-a stabilit ca nu a consumat alcool inainte de a se urca la volan, scrie dej24.ro.

Oamenii legii continua cercetarile in acesta caz.

Foto reprezentantivă