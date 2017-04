Elev româno-sirian din Cluj: „Urăsc România”! Mai târziu l-a lovit în faţă, cu un fier, pe un coleg!

E dificil de tot să le cerem cetăţenilor străini stabiliţi în România să-şi iubească ţara de adopţie, chiar dacă respectivii mănâncă pâine românească şi au fost primiţi cu braţele deschise, graţie legilor noastre suspect de permisive! Însă, mai nou, având în faţă spectrul atentatelor din Occident, în care mulţi dintre autori sunt arabi născuţi chiar în ţările cu pricina, nu avem cum să ţinem „la secret” un caz de-a dreptul revotător petrecut marţi 4 aprilie într-o şcoală de „top 10” din Cluj-Napoca!

Datorită sensibilităţii cazului – din toate punctele de vedere, fiind vorba de nişte copii de clasa a VII-a – nu vom dezvălui numele celor implicaţi şi nici şcoala din Cluj-Napoca unde a avut loc marţi dimineaţă teribilul incident, tocmai ca să nu se poată „ajunge” la aceştia. Cert este însă faptul că miercuri, 5 aprilie, la I.M.L. Cluj şi-a făcut apariţia o mamă cu băiatul ei, adolescent, pentru a-l supune unui consult şi a-i fi eliberat acestuia certificat medico-legal. Precaută, abia după ce-i garantez că nu voi dezvălui datele personale ale băiatului, aceasta acceptă să-mi relateze cazul, neomiţând însă să sublinieze că tot ce i s-a întâmplat deunăzi o îngrijorează teribil. Începe doamna: „Băiatul meu e foarte bun la carte, e liniştit însă are în clasă câţiva băieţi destul de obraznici, ingenioşi, cărora le place să-şi bată joc de ceilalţi – şi mai mult, să-i folosească pe unii împotriva altora. Şi, din păcate, în acest joc a picat fiul meu, împreună un coleg de clasă, româno-sirian, din mamă româncă şi tată arab. Respectivul, foarte credul şi cunoscut cu probleme de comportament a crezut în intrigile ţesute de ceilalţi şi a avut o reacţie incredibilă: convins de ceilalţi în pauză că fiul meu ar fi vorbit urât despre el, acesta şi-a pierdut efectiv minţile şi a desprins piciorul metalic al unui scaun, după care l-a lovit cu el în faţă pe fiul meu”! Îmi arată cele două urme ale ţevii de pe faţa tânărului: una pe pometele obrazului, pronunţată – de fapt o tăietură în toată regula! – şi alta mai discretă, pe bărbie. Cert e însă faptul că în cazul în care lovitura ar fi fost la doar câţiva centimetri mai sus, aceasta i-ar fi atins tâmpla şi ar fi devenit efectiv fatală pentru victimă! „Ce m-a speriat însă mai tare a fost că aflasem faptul că arabo-românul scrisese recent, negru pe alb, într-un chestionar împărţit tuturor de către diriginte, în care-i întreba pe copii dacă sunt mândri că sunt români: „Eu nu sunt român şi urăsc România”! Deci de aceea am venit la I.M.L. ca să încerc să iau măsuri de siguranţă pentru ca o asemenea faptă, cum a fost cea de ieri, să nu se mai petreacă. Vă repet, nu vreau să fac scandal şi vâlvă şi nu mă duc nici la poliţie – fiindcă doresc din tot sufletul ca băiatul meu să continue să înveţe la şcoala respectivă – dar voi prezenta cazul direcţiunii liceului şi dirigintelui, ca să se ia împotriva făptaşului măsurile cuvenite. Adică nu vreau să-i scadă nota la purtare sau cine ştie ce altceva, ci doar s-o convingă pe mama lui – despre care am aflat că-i despărţită de tatăl băiatului – să discute cu el, frumos, şi să-l aducă pe calea cea bună. Nu exclud nici că ar fi nevoie de o consiliere psihologică, discretă, pentru copil, acesta fiind un tip violent şi imprevizibil cu oricine consideră el că i-ar aduce în vreun fel prejudicii”. Intră apoi, împreună cu fiul ei în cabinetul de consultaţii. Se întoarce după câteva minute cu un certificat medico-legal şi înainte de plecare insistă din nou, temătoare, să nu dau datele personale ale celor implicaţi în incident. Îi promit acest lucru pentru a treia oară – după care, ceva mai liniştită, femeia părăseşte sediul I.M.L. Cluj, ţinându-şi fiul de mână, chiar dacă acesta o depăşeşte la înălţime.

Însă pe mine mă tot frământă un gând: oare când va exploda şi la noi „bomba cu ceas” a atentatelor – asta când pe teritoriul ţării noastre există mii, zeci de mii de cetăţeni arabi naturalizaţi, pe lângă cei aflaţi în tranzit – şi pe deasupra numeroşii lor copii care, probabil, asemeni elevului de la şcoala clujeană urăsc de moarte România şi pe români!