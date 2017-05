Emanuel Ungureanu a votat contra ”ipocriziei” din Camera Deputaților

Deputatul clujean din partea USR, Emanuel Ungureanu s-a exprimat astăzi cu privire la un vot pe care l-ar fi acordat în ședința Camerei Deputaților. Acesta susține că majoritatea parlamentară reprezentată prin liderii Dragnea și Tăriceanu este ipocrită.

„Astăzi am votat împotriva ipocriziei majorității parlamentare care au exclus din definiția familiei și persoanele care din diferite motive au rămas singure.

Fac parte dintr-o familie a căror părinți au divorțat cu mulți ani în urmă.

Eu consider că am rămas o familie chiar dacă imensă majoritate a colegilor mei din Parlament vor să impună printr-un referendum o definiție a familiei exclusivă.

Dragnea este divorțat și viața lui de familie este vraiște, Tăriceanu este la a patra nevastă, amândoi luptă împotriva instituțiilor anticorupție.

Asta îi unește, caracterul. Pe români îi dezbină cu spaime false ca ei să-și scape hoții din gașcă. Este 9 Mai, Ziua Europei și Parlamentul pare pustiu și gol…de oameni” afirmă deputatul USR, Emanuel Ungureanu.