Emil Boc a dezvăluit care este condiția pentru ca Halep și Williams să joace la Cluj

Primarul municipiului orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o cu omul de afaceri Ion Țiriac, în vederea organizării unui teren de tenis în Ardeal. Această întrevedere fusese anunțat de omul de afaceri, care a spus că îți dorește să organizeze un turneu de tenis și la Cluj.

„Am discutat cu domnul Țiriac și mi-am arătat deschiderea pentru un asemenea demers și să contribuim cu ce vom putea. Primăria nu are cum să organizeze un asemenea turneu, dar putem asigura o bună parte a infrastructurii de profil (…) Am pornit discuția, iar Primăria a spus ‘da, este posibil, ne arătăm deschiderea’. Acum rămâne să vedem dacă și alte condiții se vor îndeplini„, a spus Emil Boc pentru Realitatea FM, potrivit digisport.ro.

Emil Boc a vorbit și despre posibilitatea ca la Cluj să ajungă jucătoare de top, în frunte cu Simona Halep și Serena Williams. Edilul din Cluj-Napoca a pus o singură condiție pentru ca la Cluj să fie prezente cele mai bune jucătoare de tenis din lume.

„Nu putem asigura premii pentru Serena sau Simona. Banii din impozite și taxe nu sunt pentru premii. Noi putem pune la dispoziție infrastructura de profil. Domnul Țiriac are legături extraordinare în lumea tenisului și sper să avem susținerea mediului de profil din Cluj„, a mai spus Emil Boc.