Emil Boc îl lasă pe afaceristul Dumitru Ghișe să trântească un hotel peste vestigii arheologice extrem de importante

Primăria Cluj Napoca nu ia nici o măsură în a controla execuția lucrărilor de construcție la hotelul de pe strada Avram Iancu, care se edifică peste un set de vestigii arheologice extrem de importante. Potrivit unor sesizări venite pe adresa redacției, ”in cadrul lucrarilor de sapatura a fundatiei s-au descoperit niste ziduri fortificate. Am incercat sa fotografiem aceste ziduri dar am fost alungati de catre paznicii santierului asa ca am reusit sa preluam doar cateva imagini. Joi 18 Iulie 2018 niste jurnalisti au incercat sa filmeze imagini cu acele fortificatii si nu au fost lasati de catre paznici. Nu intelegem de ce, o persoana, oricare ar fi ea, publica sau privata nu poate sa faca fotografii pe un santier intr-o zona centrala si protejata a orasului. Se ascunde ceva acolo?

Un proprietar al unui apartament din imobilul din str. M. Kogalniceanu nr. 8 este arheolog cu vechime in cadrul Muzeului de Istorie Cluj si sustine ca e aproape sigur ca ceea ce se vede si a fost decopertat acolo este un tunel din cadrul sistemului de fortificatie a vechii cetati prin care se transporta armamentul si soldatii puteau sa ajunga de la un loc la altul al

zidului de aparare, acest tunel fiind paralel cu zidul cetatii. Acest lucru ar insemna ca ceea ce s-a descoperit acum este un monument istoric de grad A”, se arată în plângere.

Mai mult, vecinii nemulțumiți din zonă spun că sunt hotătâți să depună o plângere penală împotriva reprezentanților administrației clujene pentru modul în care gestionează această situație. ”Suntem in situatia de a face o plangere penala impotriva Primariei Cluj Napoca si a Consiliului Local, deoarece s-a emis o Autorizatie de Construire pentru edificarea unei constructii pe un teren, adica str. A. Iancu nr. 21-27, unde exista un gard de imprejmuire cumparat de proprietarii imobilului situat pe str. M.Kogalniceanu nr. 8 de

la societatea Construct Ardealul in anul 1996. Acest gard a fost demolat in urma cu aproximativ 1 luna fara ca noi proprietarii acelui gard sa fim instiintati in vreun fel”, arată clujenii afectati de lucrările de construcție la hotel.

Comisia Zonală a Monumentelor Istorice a respins proiectul de construcţie a hotelului de patru ori, în octombrie 2005, iulie 2006, iunie 2007 şi septembrie 2008. De fiecare dată, Dumitru Ghişe a schimbat proiectantul şi până la urmă a cerut aprobare direct de la Comisia Naţională a Monumentelor Istorice. Beneficiarul lucrării este Dumitru Rodeanu, socrul lui Dumitru Ghişe, patronul Golden Tulip. Rodeanu este veteran de război şi nu plăteşte taxe şi impozite. Dumitru Ghişe, beneficiarul proiectului, mai deţine două hoteluri în Sibiu şi Cluj.