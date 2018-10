Epoleții unei jurnaliste, protocoalele secrete, ”colaborarea normală” și cine duce gunoiul

Ioana Ene Dogioiu, o susținătoare cunoscută a binomului SRI-DNA a scris un text pe ziare.com intitulat ”Operatiunea protocoale: demonizati si distrugeti!” unde afirmă următoarele:

”Ca sa intelegem mai bine, daca doi soti, casatoriti in baza codului civil, hotarasc sa incheie o intelegere intre ei, cine duce gunoiul, cine duce si cine ia copiii de la scoala, cum se impart banii, cine spala vasele etc, asta nu inseamna ca ei adauga la codul civil sau ca intelegerea lor trebuie aplicata in familia vecinilor, ci doar ca in relatia dintre ei si numai in relatia dintre ei au stabilit niste reguli pentru gestionarea relatiei bilaterale in cadrul stabilit de codul civil. (…)

O colaborare normala, cu reguli precise, este intotdeauna preferabila uneia haotice. De ce erau secrete protocoalele? Dintr-un reflex institutional, in opinia mea. Dar daca nu ar fi fost secrete, daca ar fi fost pubicate in Monitorul Oficial de-a dreptul, ce s-ar fi schimbat pana la decizia CCR privind interceptarile? Nimic. Daca in aplicarea protocoalelor au fost comise abuzuri punctuale, ele trebuie dovedite si sanctionate, dar vad ca pe nimeni nu interese”, spune Dogioiu.

Ce nu stiu acesti “ziaristi” sau se prefac ca nu stiu, e ca deciza CCR ii lasa pe aia din SRI fara o afacere foaaarte profitabila, aceea a trasului cu urechea. Din care s-au imbogatit niste smecheri cu grade, a scris în martie 2016 Robert Turcescu pe facebook despre unii jurnaliști care apară SRI după decizia Curții Constituționale privind interceptările.

Turcescu spune că unii șmecheri din SRI s-au îmbogățit din ascultările unor persoane sugerând că aceștia i-ar fi șantajat pe unii din cei pe care i-au ascultat.

POSTARE INTEGRALĂ A LUI ROBERT TURCESCU:

Nadina Forga alias Ioana Ene alias Ioana Dogioiu alias Constantin Racaru de la ziare.com il ia la palme pe Daniel Morar. Iar la finalul articolului ii trage si o amenintare stil Antena 3. De ce? Pentru ca s-au suparat Serviciile, a se citi SRI. Le-a lasat Curtea Constitutionala fara interceptari si aoleu ce of, ce jale! Si la cine sa apeleze gradatii sa le poarte oful in public? La subalterni, evident! Asa ca tanti Ene s-a pus pe scris cu mare rivna respectind indicatiile pretioase venite in plic din Padurea Baneasa. Eu i-am tot spus Nadinei Forga alias Ioana Ene- pe care o cunosc haaat, din anii 90, de cind lucram impreuna la Radio Total- ca i se vad epoletii, dar acum a ajuns la stadiul in care simte nevoia sa-i si lustruiasca in public.

In alta ordine de idei, tare strimba e lumea in care am ajuns sa traim daca vedem ziaristi care jelesc „drama” Serviciilor de a nu mai putea face interceptari cind li se scoala! Teoretic, ziaristii ar trebui sa lupte cel mai abitir impotriva abuzurilor si a atentatelor asupra libertatii de exprimare, a imixtiunii Serviciilor in viata privata si a limitarii unor drepturi si libertati individuale. La noi e invers!

Ce nu stiu acesti „ziaristi” sau se prefac ca nu stiu, e ca deciza CCR ii lasa pe aia din SRI fara o afacere foaaarte profitabila, aceea a trasului cu urechea. Din care s-au imbogatit niste smecheri cu grade.

Nu plinge Nadina-Ioana-Forga-Ene-Dogioiu-Constantin-Racaru, viata merge inainte! Astia or sa ne asculte cu sau fara voie in continuare…

Sursa: flux24.ro