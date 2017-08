EXCLUSIV Medicul Stefan Florian, primit în Academia Europeană de Științe și Arte. Distincția, înmânată de președintele Austriei

Medicul și profesorul Stefan Florian, directorul Clinicii de Neurochirurgie din Cluj, a fost primit în cadrul Academiei Europene de Științe și Arte. Prestigioasa distincție i-a fost oferită de către președintele Austriei, Heinz Fischer într-o ceremonie care a avut loc la Salzburg. De altfel, profesorul Stefan Florian mai conduce o altă instituție de prestigiu la nivel internațional- Academia Multudisciplinaria Neurotraumnatologica. Din cadrul Academiei Europene de Științe și Arte mai fac parte rectorul UBB, Ioan Aurel Pop, precum și mitropolitul Andrei Andreicuț. Prestigiul Academiei Europene de Științe și Arte este cu atât mai mare cu cât din el fac parte 29 de câștigători ai premiului Nobel.

”Am primit această distincție pentru activitatea mea în general. Propunerea a fost susținută de unul dintre membrii Academiei Multidisciplinare Neurotraumatologică, o instituție academică europeană la care sunt președinte începând de anul acesta. Activitatea mea de zi cu zi se aude și se vede. Am primit premiul pentru activitatea medicală, științifică, de cercetare”, a declarat pentru gazetadecluj.ro Stefan Florian.

UPDATE: Vasile Stanciu, decanul Facultatii de Teologie din cadrul UBB, a fost si el primit in cadrul prestigiousului for academic. Radio Renasterea publica o poza de la eveniment în care mitropolitul Andrei Andreicuț apare în primul rând:

Academia Europeană are 1.700 de membrii. La ceremonia au mai participat și președinții din Serbia- Tomislav Nikolić și cel din Macedonia- Gjorge Ivanov, alături de președintele Austriei. Elie Wiesel, câștigătorul premiului Nobel pentru Pace în 1986 și născut la Sighetul Marmației, este și el membru al acestui for. Alti romani care fac parte din Academia Europeană sunt Nicolae Panin, Marius Sabin Peculea, Marius-Ioan Piso și Gheorghe Popa.

Stefan Florian a facut 11.000 de operatii

Medicul Stefan Florian a explicat într-un interviu din 2014 acordat TVR în cadrul emisiunii ”Profesioniștii” în care a spus că a făcut 11.000 de intervenții. Profesorul a făcut în 2013 aproximativ 950 de operații. Mai jos puteți urmări respectivul interviu:



”Pe 7 martie 2015 Academia Europeană de Științe și Arte celebrează a 25-a întâlnire plenară festivă în Salzburg. În total au fost primiți 120 de noi membrii și au fost peste 520 de invitați. A fost cea mai mare sesiune a Academiei. Următoarea întâlnire va avea loc pe 5 martie 2016 în Salzburg”, se arată pe siteul Academiei Europene de Științe și Arte.

Profesorul Ștefan Florian și-a luat în anul 2000 doctoratul la UMF cu teza ”The neurosurgical treatment of the pituiting adenomas.” Iar Cluj-Napoca și-a luat ”masteratul” având trei membrii în acest for de elită- Academia Europeană de Științe și Arte.