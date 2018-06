Farmec prezintă primele rezultate ale campaniei „Unirea la Feminin”

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, anunță primele rezultate ale campaniei de responsabilitate social corporativă „Unirea la feminin”, prin care contribuie la ridicarea nivelului de solidaritate, empatie și coeziune în rândul comunității de femei din România. Până în acest moment al campaniei, au fost întreprinse trei acțiuni de donații, de pe urma cărora au beneficiat 240 de românce, din cinci localități din țară – Câmpia Turzii, Turda, Filiași, Craiova și Iași.

„În cadrul celor trei etape de donații ale campaniei, am avut ocazia să cunoaștem femei care ne-au impresionat prin puterea și tăria lor de caracter. Fiecare întâlnire cu ele ne-a confirmat că orice reușită are la bază foarte multă muncă, perseverență, dar și sprijin din partea persoanelor apropiate. Iar susținerea pe care am oferit-o până acum femeilor care nu beneficiază de acest sprijin este extrem de importantă în redobândirea încrederii în forțele proprii și, implicit a șansei de afirmare personală și profesională. Le mulțumim tuturor consumatorilor noștri pentru implicarea și aportul lor în această campanie, le datorăm rezultatele înregistrate tuturor celor care au cumpărat produse Gerovital. Vom continua să promovăm solidaritatea feminină și bunătatea, pe care le considerăm cele mai înalte forme ale frumuseții, fiind siguri că publicul ne va fi alături în continuare în demersul nostru de a sprijini româncele și evoluția acestora”, a declarat Răzvan Alistar, PR Manager Farmec.

„Alături de Farmec, am vizitat centre de îngrijire și asistență, unde ne-am întâlnit cu femei din toate categoriile de vârstă, care ne-au învățat cât este de important să ne încurajăm reciproc, să credem în noi, să avem încredere în forțele proprii, să fim unite și să transmitem aceste valori și celor din jurul nostru. Ne implicăm cu drag în această campanie și, până la final de an, ne propunem să ajungem în cât mai multe localități și să intrăm în contact cu un număr cât mai mare de românce care au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor”, au afirmat reprezentanții diviziei The Sisterhood, ONG-ul Beard Brothers.

Prima acțiune de donații a avut loc în 20 aprilie, iar beneficiare au fost femeile de la Centrul de recuperare Carine, Centrul pentru Adulți Câmpia Turzii, Centrul pentru asistență și îngrijire la domiciliu Câmpia Turzii, Centrul de zi și Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Turda, precum și femeile care primesc ajutor din partea Serviciului Public Local de Asistență Socială (SPLAS) Câmpia Turzii, în număr total de 100 de persoane.

Campania „Unirea la Feminin” a continuat în luna mai cu o nouă rundă de donații, destinate persoanelor din Filiași, județul Dolj. Seturile de produse de îngrijire personală au fost oferite femeilor de la Centrul de Servicii de Asistență Maternală Craiova și de la Complexul de servicii specializate tip rezidențial copii „1Mai” I și II. Cea mai recentă acțiune a avut loc pe 23 iunie, la Iași, donațiile fiind alocate persoanelor din Centru Rezidenţial pentru Mame şi Copii Aflaţi în Dificultate, al Fundației Hecuba, organizație non-guvernamentală, care oferă suport familiilor monoparentale, mamelor singure și copiilor.

În afară de seturile cu produse de îngrijire personală Gerovital, beneficiarele campaniei Unirea la Feminin au asistat și la evenimente speciale, care au inclus activități precum spectacole de pantomimă, ședințe foto, cât și alte surprize pregătite de echipele Farmec și The Sisterhood.

Până la finalul anului, campania va viza și alte grupuri de femei din comunități vulnerabile, defavorizate sau care au acces limitat la produse de îngrijire personală, din mai multe localități din țară. Campania este dezvoltată cu sprijinul diviziei The Sisterhood a ONG-ului Beard Brothers, care este implicată în identificarea beneficiarelor proiectului de responsabilitate social corporativă.

Mai multe detalii despre acțiunile de donații din cadrul campaniei de responsabilitate socială a Farmec sunt comunicate pe platforma Unirea la feminin. Aceasta este actualizată constant cu noutăți din proiect, rezultatele înregistrate, prezentarea purtătorilor de cuvânt ai campaniei și testimoniale ale beneficiarelor.

Despre Farmec S.A. Cluj-Napoca

Farmec S.A. Cluj-Napoca – cel mai mare producător de cosmetice cu capital 100% românesc – rămâne un brand emblemă pentru România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internaţională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În iunie 2018, reţeaua de magazine de brand deţinute de Farmec cuprindea 8 magazine Farmec, amplasate în Cluj-Napoca (3 magazine), Arad, Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și Timișoara şi 14 magazine Gerovital care se găsesc în Cluj-Napoca, București (3 magazine), Constanța, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Râmnicu Vâlcea şi Oradea.

