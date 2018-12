Fortech contribuie cu 20.000 EUR pentru cumpărarea unei ambulanțe SMURD

Fortech, una dintre cele mai mari companii de software outsourcing din Transilvania, s-a alăturat campaniei Beard Brothers 1.12 Wheels for Life. Compania a acordat o sponsorizare de 15.000 de euro și a început o campanie internă de strângere de fonduri prin care s-au mobilizat încă 5.000 de euro.

Fortech a decis să se alăture non-conformiștilor de la Beard Brothers în demersul lor de a cumpăra o ambulanță pentru SMURD. Dacă pentru Beard Brothers este una din cele mai curajoase acțiuni de strângere de fonduri, pentru Fortech este prima inițiativă majoră de implicare colectivă. Campania internă a reușit să mobilizeze de la angajații și colaboratorii Fortech din cele trei centre operaționale (Cluj, Iași și Oradea) o treime din suma deja donată de firmă.

„În luna decembrie Fortech împlinește 15 ani de existență, 15 ani în care ne-am maturizat și am crescut împreună cu comunitatea. Este un moment special pe care am dorit să-l marcăm prin susținerea unei cauze care aduce o schimbare semnificativă și are un impact puternic asupra întregii comunități. Ne-am solidarizat cu cei de la Beard Brothers pentru că apreciem munca echipei SMURD și dedicarea cu care își fac meseria. Industria IT este un mediu privilegiat și conștientizăm că și prin colaborarea cu organizații non-profit vizionare putem să influențăm prezentul și viitorul. Cu cei de la SMURD Cluj suntem în al doilea an de parteneriat. Anul acesta am organizat o serie de cursuri interne de prim ajutor pentru angajații și colaboratorii Fortech, respectiv în ultimii doi ani am susținut Tabăra Națională de Medicină de Urgență. Acestea sunt doar o parte dintre inițiativele pe care le susținem, Fortech se implică în mai multe sectoare ale comunității, cu preponderență cel social.” (Călin Văduva, CEO Fortech)

Campania 1.12 Wheels for Life a reușit să mobilizeze donatori din țară și din străinătate pentru a achiziționa o ambulanță nouă SMURD, dotată cu aparatură de ultimă oră. Din cele 10 ambulanțe funcționale care deservesc aria Clujului, toate au mai mult de 6 ani vechime, în condițiile în care durata de viață a unei ambulanțe este de 5 ani.

„1.12 Wheels for Life este una dintre cele mai ambițioase campanii Beard Brothers, însă, din fericire, beneficiem de suport din partea comunității și a mediului privat. Ne bucură foarte tare că Fortech, a decis, să se alăture cauzei noastre, iar pe această cale dorim să le mulțumim, pentru că numai împreună reușim. Abia așteptăm să livrăm ambulanța!” (Cornel Hoza, Președinte Beard Brothers)

Alăturarea Fortech la campania de fundraising demarată de Beard Brothers la începutul acestui an este una din acțiunile de CSR ale firmei. Fortech sprijină și inițiative comunitare din domeniul educației, industriilor creative și sectorul social.

Alte contribuții în comunitate

În 2018 Fortech a susținut pentru al patrulea an consecutiv programul Descoperă-ți pasiunea în IT, un program educațional de referință pentru companie. În urma implicării de anul acesta, peste 130 de liceeni din Cluj, Bihor, Sibiu și Mureș au intrat în contact cu mediul IT, înțelegând ce înseamnă meseria de programator. Tinerii au dezvoltat aplicații de software sub îndrumarea mentorilor din Fortech, dar și din alte firme de IT partenere.

Adițional, Fortech a continuat parteneriatele cu facultățile de profil din cadrul UBB Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică Cluj. În toamna acestui an a doua serie de studenți din anii terminali vor fi îndrumați de mentorii și trainerii din Fortech să gândească și să implementeze aplicații software. Cursul este integrat în curricula universitară și este considerat materie de examen. Inițiativa este una din puținele în care mediul universitar colaborează cu mediul de business în mod integrat pentru a pregăti absolvenții să facă față cerințelor de pe piața muncii.

Fortech a sprijinit anul acesta și Olimpiada Internațională de Matematică, una dintre cele mai prestigioase și longevive competiții dedicate liceenilor pasionați de științe exacte. Peste 600 de elevi din 114 țări s-au întrecut la Cluj-Napoca pentru titlul olimpic.

În centrele operaționale din Iași și Oradea, compania a întărit relațiile cu mediul universitar și cu organizațiile studențești prin derularea de programe de internship și pre-employment. După finalizarea celor 4-12 săptămâni de training, tinerilor li s-a oferit posibilitatea de angajare.

În ceea ce privește industriile creative, Fortech susține dezvoltarea aplicației mobile pentru unul dintre cele mai neconvenționale festivaluri de muzică din țară: Electric Castle.

Lista proiectelor pe care Fortech le sprijină este una mai amplă. Compania spriină o serie de cauze sociale, precum și alte inițiative din domeniul educației, sănătății și industriilor creative. Pentru 2019 Fortech își dorește să continue parteneriatele dezvoltate până acum și să-și consolideze acțiunile de responsabilitate socială.

Despre Fortech

Fortech este o companie românească de servicii software, cu sediul în Cluj-Napoca. Cu un număr de peste 700 de angajați și colaboratori distribuiți în trei centre operaționale: Cluj, Iași și Oradea, Fortech este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii software din regiune.

Fortech oferă o gamă completă de servicii software la comandă, acoperind întregul ciclu de viață al aplicațiilor software. Modelul de afaceri al companiei este de a dezvolta parteneriate nearshore dedicate, construind echipe pentru nevoile pe termen lung ale clienților. Peste 165 de clienți au ales Fortech ca partenerul lor de dezvoltare software, printre care T-Systems, Swisscom, Symantec, Pfizer si Renault.