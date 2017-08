Fostul șef al IPJ Cluj, chestorul Nelu Pop trăiește din pensia de lux și din salariul de la stat: Sunt consilier la Transgaz pe ”probleme vizavi de experiența mea de viață”

Nelu Pop, fost șef al IPJ Cluj și fost milițian pe vremea regimului comunist a ajuns ulterior chestor în Ministerul de Interne unde s-a remarcat acum câțiva ani, după ce a scris în revista Inspectoratului General pentru Imigrări un articol în care avea doar cuvinte de laudă la adresa fostului vicepremier Gabriel Oprea.

Nelu Pop a avansat la gradul de chestor de poliție, grad echivalent cu cel de general cu o stea, în anul 2002 și a mai primit o stea în 2006, potrivit România liberă.

Chestorul a făcut demersuri, la scurt timp de la intrarea legii pensiilor speciale, să treacă în rezervă. Ulterior, Nelu Pop a fost angajat pe un post de consilier la cabinetul directorului general al companiei Transgaz. A ajuns să câștige astfel numai din pensie peste 4.000 de euro/lunar și 5.500 de euro din salariu.

Nelu Pop a acordat un interviu România liberă în care a spus că lucrează la Transgaz din 2016. ”Nu sunt director de cabinet. Sunt consilier pe probleme vizavi de experiența mea de-o viață. Am atribuții pe care le are orice consilier cu experiență pentru proiectele noastre. Atribuții care vin în sprijinul conducerii.

Salariul îl cumulați cu pensia?

În conformitate cu drepturile omului și drepturile din Constituție.

Aveți un salariu lunar de 25.000 de lei.

Nu, nu este adevărat că am 25.000 pe lună. Este greșit. Vă spun cu tot respectul că este confidențial. De ce să facem exagerări?

Salariul este mai mic? Mai mare?

Salariul este în niște limite. Vă spun foarte sincer că e mai mic. Nu sunt salarii mari, cum crede lumea.

Aveți pensia de 18.500 lei?

Nu e atât. Ăsta-i brutul. E în conformitate cu legile din țara noastră.

Cum ați ajuns la Transgaz?

Este o companie serioasă în care am crezut că pot să îmi aduc contribuția la proiectele pe care le are Transgaz. Mi-am depus, ca orice om, CV, s-a respectat toată procedura. Nimeni nu se leagă la cap.

Ce v-a determinat să scrieți editorialul despre Gabriel Oprea?

Vreau să vă spun că eu sunt un bun patriot. Ca alți români. Nu mai mare. Acolo am scris un întreg istoric al drapelului românesc. Al tuturor drapelelor pornind de la romani încoace. Mie îmi place istoria. Eu am scris o chestie românească. În final, sigur că am făcut niște aprecieri la domnia sa. Dacă ne uităm în urmă un pic, nici un fost ministru nu a participat la o asemenea activitate (Ziua Drapelului – n.r.). Iar drepturile polițiștilor au fost primite la timp, fără nici un fel de probleme. Nu s-a întâmplat până atunci.

Nu era cam elogios acel editorial?

Depinde fiecare cum crede. A avut o încărcătură un pic mai mare. Elogiile sunt, or fi… În fine, asta a fost atunci. Eu mi-am asumat cu respect și demnitate și decența necesară și asta a fost.

Nelu Pop îi înălța ode lui Gabriel Oprea

Fostul milițian s-a remarcat acum câțiva ani, după ce a scris un articol în revista Inspectoratului General pentru Imigrări, revistă pe care chiar el o conducea, în care îi ridica osanale fostului vicepremier Gabriel Oprea:

“Reverberația noastră românească și exprimarea publică a bucuriei Zilei Drapelului a primit conotații înalte prin participarea inimoasă-demnă-bărbătească și însuflețirea întregii festivități de către ministrul nostru, comandantul nostru, Prim-Ministrul interimar domnul GABRIEL OPREA. Trăiesc sentimente de mare respect și aprecieri, alături de ceilalți colegi ai noștri din minister, față de OMUL MINISTRU și MINISTRUL OM – din fruntea Internelor. Noi trăim în prezent vremuri normale, de apreciere a oamenilor din partea domniei sale, de acordare a tuturor drepturilor conferite de Lege, de creare a condițiilor normale de muncă. De mult așteptam ziua în care un șef al nostru să își aprecieze oamenii, nu numai după rezultatele privind statisticile polițienești. De mult așteptam un om care să ne adune într-o echipă, să facă armonie, să țină la oameni, să-i determine, să le ajute familiile celor căzuți la datorie.. De mult așteptam… Și Dumnezeu l-a adus la noi, la Interne, pentru a împlini și ține toate acestea, pe domnul GABRIEL OPREA – MINISTRUL OM!”, scria Pop în articol.