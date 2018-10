Huedin. S-a ales cu obrazul găurit din partea „prietenului” trimis să-i recupereze soția, care petrecuse și o noapte cu ea!

Incident desprins parcă din povestirile cu iz erotic din „Decameronul” lui Boccaccio, luni 22 octombrie, la Huedin: un tânăr și-a plătit un prieten să-i aducă, din satul sălăjean Hida, soția care-l părăsise împreună cu copilul lor în vârstă de un an și șapte luni. Dar, la final, după ce “recuperatorul” a petrecut cu ea o noapte de vis, soțul s-a ales și cu o bătaie pe cinste din partea acestuia! Totul, pentru că a refuzat să-i mai dea o sumă suplimentară, o datorie mai veche celui care s-a întors la “angajator” cu mâna goală. Acum poliția îl cercetează pe agresor pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Vlad este un ins în vârstă de 27 de ani, din Huedin, a cărui singură ocupație e cea de asistent social – fără drepturi bănești – al tatălui său, un pensionar imobilizat la pat în vârstă de 64 de ani. Cei doi locuiesc într-o casă închiriată în oraș, asta pentru că tatăl lui are „fabuloasa” pensie de 1.520 lei. Însă, până în urmă cu două săptămâni locuise alături de ei și soția lui Vlad, cu care acesta are un băiat în vârstă de un an și șapte luni. Explică tânărul, miercuri 24 octombrie, pe coridoarele I.M.L.Cluj, cu dificultate, din cauza cavității bucale care i-a fost străpunsă de ghiulul unui fost prieten, cel care l-a “taxat” cu pumnul în gură: “La sfârșitul săptămânii trecute i-am dat cincizeci de lei lui Kalman, prietenul meu, ca să meargă după soția mea la Hida – și să o aducă acasă. Fata s-a supărat pe mine pentru că am fost plecat la Cluj, ca să-mi ajut gazda cu ceva, iar ea – de supărare că n-am făcut cum mi-a spus – n-a găsit altceva decât să-și facă bagajele, să ia copilul și să meargă la părinții ei care trăiesc la Hida. Lui Kalman îi datoram 30 de lei, mai demult, bani luați de soția mea de la soția lui – și, după ce el s-a oferit să mi-o aducă înapoi pe femeie, i-am zis că dacă reușește acest lucru, pe lângă cei 50 de lei pe care i-am dat pentru misiune o să-i înapoiez și datoria soției. Omul a plecat după ea și am aflat că a luat-o de acasă, dar în loc să vină la Huedin a dus-o în Almaș, la casa părinților lui și a petrecut cu ea o noapte. Apoi, dimineața, femeia mea n-a mai vrut să vină acasă și s-a întors la Hida. Eu l-am sunat pe Kalman, în tot timpul acesta, dar el îmi închidea mereu. Totuși, când îl prindeam la telefon îmi spunea, scurt, că vorbim acasă. Iar când a venit acasă, luni, cu mâna goală, mi-a cerut și datoria veche. Eu nu i-am dat-o, pentru că nu și-a îndeplinit misiunea pe care i-am dat-o. Iar el – turbat de furie – mi-a ars atunci un pumn în gură, atâta de tare că mi-a spart fața”! Vlad arată mai departe că a anunțat degrabă ambulanța și poliția, ajungând plin de sânge la Spitalul orășenesc Huedin, de unde medicii, după ce i-au acordat primul ajutor l-au trimis să-și scoată certificat medico-legal de la I.M.L.Cluj. Este poftit, curând, în cabinetul de consultații și se întoarce după o scurtă ședere cu un certificat în care medicii i-au recomandat șapte zile de îngrijri… Explică tânărul, la final, cu o răbufnire de orgoliu, în timp ce-și împăturește cu grijă hârtia: “De supărare, i-am și șters numărul de telefon lui nevastă-mea! Nu mai vreau să aud de ea, însă de copil o să mă ocup, ca să nu mă uite, și să știe când va crește că a avut un tată cumsecade”… Apoi, își ia rămas bun și părăsește, cu pași mari, instituția medicală clujeană.

“În speța de la Huedin menționăm faptul că victima și agresorul se cunoșteau și e aici vorba de un conflict care a izbucnit spontan. Ca urmare, după producerea faptei a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.