Încep Zilele Filmului Maghiar la Cluj, cu filme și scurtmetraje produse în Ungaria

Încep Zilele Filmului Maghiar la Cluj, cu 14 filme, două documentare și 20 de scurtmetraje produse în Ungaria și premiate la festivaluri importante de profil.

E a 18-a ediție a Zilelor Filmului Maghiar iar în acest an începe mâine și se încheie în 14 octombrie, la cinema Victoria, dar și în alte 11 orașe din țară, inclusiv în două sate din apropierea Clujului, Săvădisla și la Mera. Filmtettfeszt 2018 va avea loc în Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Timișoara, Arad, Satu Mare, Miercurea Ciuc, Covasna, Sfântu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni și include 14 lungmetraje, două documentare și peste 20 de scurtmetraje. „Vor fi proiectate filme de artă produse recent în Ungaria, premiate la importante festivaluri internaţionale de profil, filme a căror majoritate nu intră în distribuţia cinematografică din România. Intrarea este liberă la toate proiecţiile şi evenimentele speciale din program”, promit organizatorii, care adaugă că filmele sunt subtitratre în limba română sau în engleză. Între filmele remarcabile ale festivalului se numără filmul „Aurora Borealis” de Márta Mészáros. Filmul prezintă una din traumele Europei Centrale neprocesate cu adevărat în mentalul colectiv nici până azi: în ţările aflate sub ocupaţie s-au născut câteva mii de copii fără tată, care nu şi-au aflat niciodată originea. De asemenea filmul „Geneza” de Árpád Bogdán are ca protagonist un băieţel de etnie rromă a cărui copilărie se încheie dramatic atunci când îşi pierde familia într-un atac brutal. Filmul a avut premiera internațională la festivalul de film de la Berlin.

În deschiderea Zilelor Filmului Maghiar, mâine la ora 17.30, e programată proiecția documentarului „Femeie în captivitate/A Woman Captured” de Bernadett Tuza-Ritter, în maghiară cu subtitrare în engleză, premiat la numeroase festivaluri din Europa. Personajul principal al filmului este Maris, în vârstă de 52 de ani, servitoarea unei familii maghiare. De zece ani, Maris lucrează 20 de ore pe zi fără să primească bani, doar pentru cazare şi masă: ziua muncește pe lângă casă, iar noaptea este trimisă să lucreze într-o fabrică, însă banii pe care îi câştigă acolo îi dă familiei, conform actualdecluj.ro. Îi este îngrădită libertatea şi nu poate părăsi casa fără permisiune. Femeia, privată de demnitatea sa şi de drepturi, mănâncă resturi de mâncare de ani de zile şi doarme pe o canapea. Din cauza presiunilor fizice şi psihice, Maris îşi petrece zilele cu frica în sân, visând între timp că îşi va redobândi viaţa de dinainte.La multe din proiecții vor fi prezenți actori, regizori, membri ai echipelor de filmare, iar sesiunile de întrebări și răspunsuri vor beneficia de traducere simultană. De asemenea, în cadrul festivalului, la Cluj va avea loc și expozița foto de arhivă “Transilvania prin ochii unui clujean” la Universitatea Sapientia, mai adaugă organizatorii.