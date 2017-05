Începe construcția orașului Electric Castle 2017

Unul din cele mai mari ecrane LED din Europa, o scenă principală cu dimensiuni record, un camping urbanizat, structuri artistice și terenuri de sport: un adevărat oraș va fi construit la Bonțida pentru ceea ce se anunță a fi cea mai spectaculoasă ediție a Electric Castle.

Au mai rămas doar 56 de zile până la debutul celei de-a cincea ediții a Electric Castle, iar organizatorii au deja planul complet al festivalului. Amenajări și evenimente noi, echipamente care includ unul dintre cele mai mari ecrane LED din Europa și un sistem de sonorizare care se regăsește doar la marile evenimente de profil: toate vor fi ridicate în timp record pe o suprafață ce se extinde în acest an la peste 220.000 metri pătrați.

Scena principală este principalul punct de atracție al festivalului la fiecare ediție, iar în 2017 va stabili un nou record pentru piața de evenimente muzicale din România. Un ecran LED de peste 600 metri pătrați cu o rezoluție 8K va „îmbrăca” scena cu o deschidere de peste 80 metri liniari. Împreună cu un sistem de sunet cu performanțe de vârf, ecranul va contribui la o experiență muzicală și vizuală completă, așa cum merită toate show-urile programate aici, printre care cele ale AltJ, Franz Ferdinand sau Deadmau5.

Aproape 35.000 de oameni vor trăi zilnic într-un spațiu istoric, nelocuit timp de 360 de zile în cursul unui an. Este un număr de oameni mai mare decât populația Sighișoarei, dar în același timp o densitate de oameni de 75 de ori mai mare decât media din Cluj-Napoca și de 10 ori mai mare decât în New York, SUA. Această provocare îi face pe organizatori să găsească noi soluții de arhitectură și design pentru fiecare ediție.

Pentru ca festivalul să poată oferi confortul de secol XXI pe care fiecare îl așteaptă, echipa Electric Castle a creat de la zero infrastructura necesară. Rețeaua electrică dedicată exclusiv festivalului are o putere instalată de 6 MW, suficientă pentru a alimenta câteva cartiere ale Clujului, iar peste 15 kilometri de fibră optică au fost trași încă din 2016 pentru a permite funcționarea sistemului integrat de plăți.

Anul acesta, zona de camping devine o așezare urbană în sine. Cei 10.000 de participanți așteptați cu corturile vor avea, pe lângă facilitățile obișnuite, și un supermarket, o zonă de grill, propria scenă și o zonă independentă de activități.

Atenția organizatorilor la fiecare detaliu și dorința de a oferi o nouă perspectivă asupra construcțiilor temporale din festival reiese și din colaborările cu numeroare studiouri de arhitecți sau designeri, precum Corvin Cristian, dizainăr, Atelier Mass sau p-o-d. Booha Mansion va fi un spațiu complet refăcut: un parc urban, din containere, construit pe mai multe niveluri, animat de proiecții 3D pe pereții interiori. Alte noi instalații și amenajări sunt așteptate ca propuneri de la tineri designeri și arhitecți din întreaga țară. Electric Castle a lansat un concurs de proiecte cu granturi acordate celor mai originale idei. Înscrierile se pot face până în 15 iunie. Detalii aici: https://electriccastle.ro/call-for-projects

Toate aceste amenajări sunt deja în curs de pregătire, iar construcția lor propriu-zisă va avea loc în timp record, în patru săptămâni înainte de Ziua Zero a Electric Castle #5. Festivalul se desfășoară între 12 și 16 iulie, având în program peste 200 de artiști ce vor evolua pe 9 scene.

See you at the Castle!