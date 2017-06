Inculpatii din dosarul fratilor Dairatani adusi la Tribunalul Cluj (VIDEO)

Frații Dairatani Elias si Ibrahim au fost adusi miercuri, 7 iunie, în fața judecătorului de la Tribunalul Cluj- Marius Lupea cu propunerea de prelungire a masurii preventive. Alaturi de acestia, co-inculpati in dosar sunt: Adrian Silviu Făgădar, Imre și Marius Kallo, Daniel Florin Mara, Claudiu Imre Otvos, Costel Marian Penciuc, Gabriel Marian Suciu, Cristian Adrian Veber.

Procurorul de sala de la DIICOT Cluj, Doru Dobocan a cerut mentinerea masurii arestului preventiv, in vreme ce avocatii inculpatilor au cerut schimbarea acesteia cu arest la domiciliu sau control judiciar.

Magistratul Lupea se va pronunta cu privire la prelungirea masurilor preventive pentru inculpatii din dosar, decizia acestuia putand fi contestata ulterior la Curtea de Apel Cluj.

Anuntul DIICOT in perioada în care acestia au fost retinuti:

La data de 11.04.2017, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, au efectuat un numar 19 perchezitii domiciliare pe raza judetului Cluj, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din mai multi suspecti, specializat in savarsirea infractiunii de efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse, stiind ca acestea sunt susceptibile de a produce efecte psihoactive”, se arata in comunicatul DIICOT. Politistii sustin ca in perioada 2016 – 2017, pe raza municipiului Cluj-Napoca a actionat o retea de distribuire si plasare pe piata de consumatori a unor substante cunoscute generic sub denumirea de ,,substante etnobotanice”.