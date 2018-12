Judecătoarea Camelia Bogdan, torționară de rit nou, EXCLUSĂ de două ori din magistratură, va lua Premiul & Bursa Ion Rațiu pentru Democrație pe 2018!

„Centrul Raţiu pentru Democraţie este o organizaţie neguvernamentală, non-profit care promovează democrația ca mod de viață, susținând valori şi comportamente asociate participării publice, dezvoltării tinerilor și aplicării practice a unei viziuni multiculturale”, scrie pe websiteul asociatiei, una anonima si cu notorietate redusa, de care stiau cativa jurnalisti si cativa sclifositi ce tineau slanina cu penseta, scrie Liviu Alexa pe ziardecluj.ro.

Era oarecum un etalon in spatiul public si, din cand in cand, zbaterile fundatiei Ratiu erau si demne de promovare in ziare.

Insa azi dimineata am primit vestea:

„Premiul & Bursa Ion Rațiu pentru Democrație pe 2018 va fi acordat Cameliei Bogdan”.

Am crezut ca e un spoof, o duma, o scrisoare nigeriana, o farsa. Dar nu era.

Tampitii de la Fundatia Ratiu pentru DEMOCRATIE chiar ii vor acorda judecatoarei Camelia Bogdan, tartor stalinist pe stil nou, judecator exclus de 2 ori din magistratura de catre CSM, premiul Ion Ratiu pentru DEMOCRATIE.

Sunt atat de dezamagit, ca imi gasesc greu cuvintele.

Ma gandeam sa il sun pe domnul Indrei Ratiu, insa mi-am dat seama ca nu as avea ce sa vorbesc cu el. Pur si simplu, Indrei s-a facut de cacat, foarte pe romaneste spus.



Si, cand vad un cacat, eu prefer sa trag apa. Good bye, ONG de cacat, Ion Ratiu se rasuceste in mormant de rusine!

Sursa: ziardecluj.ro